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Проект "Эко-дело: Созидая, не разрушай!" в действии

Проект "Эко-дело: Созидая, не разрушай!" в действии
Дендропарк, пожалуй, одно из самых примечательных мест Тирасполя и наиболее посещаемое. Сюда любят приезжать на отдых горожане, нередки туристы-иностранцы, здесь проводят фотосессии молодожены, выходят на пленэр художники и фотографы… Но вот убирают территорию всего несколько сотрудников дендрария, причем, за очень скромные зарплаты. Напомним, что сжигать обрезанные ветки, собранную листву и траву строго запрещено. За такие действия определен административный штраф. Кроме того, дым от горящей листвы и веток вреден для здоровья. Весь мусор должен быть организованно вывезен и утилизирован по всем правилам, а это – немалые средства, что по нашим временам – дорогое удовольствие.

Поэтому тестирование щепореза, приобретенного в рамках проекта «Эко-дело» с помощью доноров – ФВЕ и Швеции - мы решили провести именно на территории дендрария, дабы и согражданам помочь, и апробацию пройти.

Проект "Эко-дело: Созидая, не разрушай!" в действии

Новый вход в дендропарк, который тираспольчане уже окрестили «Златые врата», несмотря на его парадность, открывает взгляду не очень приглядную картину. Этот участок из общей территории в 20 га ранее был периферийным и, естественно, до него не всегда доходили руки. После каждого урагана заросший кустами и заваленный ветками угол стал еще и опасным для жизни. Сразу после окончания строительства его, пожалуй, без зазрения совести можно было называть «захолустьем»: натуральные джунгли. Мы однажды в то время рискнули зайти в этот «таинственный лес» и убедились: масштабная уборка тут не помешает.

Но нынче сотрудники дендропарки взялись за его расчистку ударными темпами, проряжая пространство, и к моменту начала работы нашего щепореза все срезанные ветки были аккуратно уложены в штабеля, складированы по ранжиру, что, однако, не решало полностью проблемы вывоза порубочных остатков.
Наши бенефициары взялись за работу с энтузиазмом.

Стоит только добавить, что после тестирования щепорез едет в с. Глиное, где по проекту на нем будут далее работать сельские жители – бенефициары проекта «Эко-дело: созидая, не разрушай!».
Т.Сергеева
  • Вчера, 05:20
  • DTV
  • Просмотров: 35
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