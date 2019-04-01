В Приднестровье решили кардинально реформировать налогообложение малого бизнеса, большая часть которого работает по патентам. Мелких предпринимателей разделили на три категории и предложили им три «упрощенных» налоговых режима. При этом, в отличие от Кишинева, Тирасполь не запретил торговлю по патентам. Приднестровские власти не скрывают, что цель этой реформы — вывести малый бизнес из тени. Предприниматели пока плохо понимают, что их ждет. А эксперты, отмечая плюсы и минусы реформы, говорят, что налоговая нагрузка на малый бизнес точно вырастет. NM разбирался в сути реформы.
1 апреля в Приднестровье вступили в силу новые налоговые правила для малого бизнеса, который раньше работал на основе патентов. Теперь мелким предпринимателям предложили три налоговых режима и разделили их на три категории. Первая продолжит работать по патентам, но с другим порядком налоговых платежей. Предпринимателям покрупнее надо будет зарегистрировать индивидуальное предприятие и платить налоги по упрощенной системе. А к «самозанятым» (новый термин в приднестровском законодательстве) будет применяться упрощенная система налогообложения и ведения бизнеса.
До 30 апреля приднестровские предприниматели должны сдать в налоговую документы, чтобы зарегистрироваться в одном из трех налоговых режимов. Новые правила начнут действовать с 1 июля.
Приднестровские власти не скрывают, что цель этой реформы — вывести малый бизнес из тени, и утверждают, что новая система налогообложения более справедливая, учитывая, что доходы мелких предпринимателей весьма разные. И теперь те, у кого доходы выше, будут платить и более высокие налоги.
Три налоговых режима Патент Новый закон предусматривает 67 видов деятельности по патенту, при этом, как и раньше, один патент может включать пять видов. Патентщики по-прежнему не обязаны отчитываться перед налоговой, использовать кассовые аппараты, вести бухучет и другую отчетность. Они могут нанимать до пяти работников.
С налогами все сложнее. Если раньше налоговые отчисления патентщиков ограничивались платой за патент, то теперь им придется платить несколько налогов: 3% с потенциально возможного годового дохода (вмененный налог), 3% — обязательный страховой взнос, а также единый социальный налог — 14% минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 1600 приднестровских рублей. Еще 5% от МРОТ надо будет платить в виде подоходного налога на каждого работника. А размер вмененного налога с наймом каждого нового работника будет повышаться на 30%.
Еще одним новшеством стал коэффициент к годовому доходу — от 0,5% до 1,5% в зависимости от населенного пункта.
Патентщикам также запрещено работать с юридическими лицами и торговать подакцизными и некоторыми другими товарами (электротоварами, видеокамерами, телевизорами с большой диагональю, новыми компьютерами, кровельными материалами, керамической плиткой, сантехникой и др.). Кроме того, объем импортируемого ими товара не должен превышать $50 тыс. в год., а площадь торгового помещения — 100 кв. м. в городе и 130 кв. м. в селе.
ИП с упрощенной системой налогообложения Этот налоговый режим предполагает открытие индивидуального предприятия (ИП) и разрешает работу с юрлицами (по безналичному расчету) и торговлю всеми видами товаров, кроме подакцизных. Можно нанимать до пяти работников. Обязательно использование кассового аппарата и ежегодный налоговый отчет, включающий информацию о движении средств на банковских счетах. Налоги такие: 3% с выручки, 3% — страховой взнос, 14% от МРОТ — единый социальный налог и 5% от МРОТ — подоходный налог с физлица. Если доходы ИП за год превысят 300 тыс. приднестровских рублей, то ставка налога с выручки увеличивается до 7,2%.
Самозанятые Вместо патента этой категории мелких предпринимателей будут выдавать удостоверения, которые позволяют осуществлять до трех видов деятельности, связанной с оказанием услуг и ручным трудом. Всего таких видов 20: репетиторство, услуги массажа, изготовление изделий народного промысла и т.д. «Самозанятым» нельзя заниматься торговлей, нанимать работников, вести внешнеэкономическую деятельность, работать с юрлицами, заключать договора о совместной деятельности. При этом они освобождены от любой отчетности и использования кассового аппарата. С налогами тоже все просто — ежемесячный авансовые платежи, включающие 3-процентный страховой взнос и 14-процентный социальный налог. Что говорят предприниматели Приднестровские предприниматели восприняли новшества с опаской и подозрением. Председатель Профсоюза предпринимателей Приднестровья Анатолий Фрунза считает, что переход на новую систему вызовет у предпринимателей большие трудности: «Система не доработана, и многое остается неясным». К тому же, по его словам, большинство представителей малого бизнеса не понимают, что их ждет, в чем он убедился на собрании, организованном возглавляемым им профсоюзом. В связи с этим, по мнению Фрунза, уже к середине лета, «когда система заработает», будет много конфликтных ситуаций. Фрунза также считает, что предложенный патентщикам «упрощенный налоговый режим» слишком сложен, к тому же в отличие от патента привязывает торговцев к определенному месту торговли. А больше всего, по его словам, предприниматели после перехода на новый режим работы опасаются «карательных мер» со стороны налоговой.
Вице-президент бизнес-ассоциации «МОСТ», предприниматель Наталья Пянковская, в свою очередь, отметила, что приднестровские предприниматели, работающие в розничной торговле, «терпят не самые лучшие времена, а новые законы ограничивают их деятельность и увеличивают налоговую нагрузку». По ее словам, большая часть мелки предпринимателей «работают именно в торговле».
Она также отметила, что к основным спорным моментам налоговой реформы можно отнести взаимодействие патентщиков и «самозанятых» с юридическими лицами. «Связанные с этим формулировки закона неоднозначны и не понятны до конца ни предпринимателям, ни бухгалтерам юрлиц», — отметила Пянковская. К примеру, пояснила она, «самозанятые», которые арендуют помещения у юрлиц, «не смогут переоформиться и дальше работать, пока не будет ясности в этом вопросе».
Что говорят эксперты Замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития Андрей Моспанов к плюсам налоговой реформы отнес разделение мелких предпринимателей на категории в соответствии с их оборотами и доходами. Минусом реформы эксперт считает спешку, с которой ее приняли. «Нужен был гораздо больший подготовительный период, чтобы предприниматели и сотрудники налоговых инспекций разобрались в сути нововведений», — считает Моспанов. Он также отметил, что после перехода на новый режим налогообложения общий уровень налоговой нагрузки на мелких предпринимателей вырастет, особенно в розничной торговле.
Эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Татьяна Ларюшина, в свою очередь, считает, что разумная реализация налоговой реформы в Приднестровье может привести к снижению неформального сектора экономики региона и пополнению бюджета. Также, по ее мнению, новая система налогообложения «сделает более справедливой налоговую нагрузку на малый бизнес — главным образом через урегулирование ситуации в торговле».
Ларюшина также отметила, что опыт подобной реформы на правом берегу Днестра показывает, что переход от репрессивных к консультативным методам работы с предпринимателями, к методам, ориентированным на развитие бизнес-процессов, а не на «пополнение бюджета за счет штрафов», может привести к хорошим результатам. «Выиграет или проиграет малый бизнес в Приднестровье от предстоящих нововведений, во многом будет зависеть от того, как на самом деле расставлены приоритеты — проводятся ли эти преобразования в интересах бизнеса или бюрократии», — заключила эксперт.
*** В Молдове деятельность по патентам регулирует закон «О предпринимательском патенте». По патентам разрешены многие виды деятельности: репетиторство, ремонт одежды, обуви, бытовой техники, жилья, услуги прачечной, ветеринарные услуги, фотоуслуги, составление бухгалтерских отчетов, сдача в аренду квартир и помещений, изготовление изделий народного промысла и т.д. Также по патентам можно было торговать. Но закон предусматривал, что с 1 января 2017 года торговлю на основе патентов запретят. Предполагалось, что мелкие торговцы должны будут зарегистрировать ИП.
Однако после протестов патентщиков летом и осенью 2016 года власти пошли на уступки и продлили торговлю по патентам до конца 2019 года. При этом мелким торговцам предложили новую организационную форму предпринимательской деятельности — «индивидуальную деятельность», которая дает возможность заниматься коммерцией без учреждения предприятия. Кроме того, новая форма предполагает максимальное упрощение порядка регистрации таких предпринимателей и их отчетности. При этом обязательно использование кассового аппарата. Налог для такой категории налогоплательщиков установили на уровне 1% от оборота, но не менее 3 тыс. леев в год.
Чтобы повысить привлекательность новой формы предпринимательства, власти разрешили ее при обороте не более 600 тыс. леев в год (патенты — до 300 тыс. леев). Кроме того, такие индивидуальные предприниматели смогут заниматься импортом (патент этого права не дает) и торговать практически любой продукцией, кроме подакцизной. Виталий Шмаков, Тирасполь Источник