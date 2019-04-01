Dnestr.TV

 
0

Эх, дебаты, ух, дебаты!

Эх, дебаты, ух, дебаты!
Порошенко ответил Зеленскому по дебатам: Стадион, так стадион
Действующий глава государства и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что "дебаты могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам", но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".
Видеообращение к Зеленскому Порошенко обнародовал в Twitter.

"Владимир Александрович. Я рад, что вы, хоть и как-то неуверенно, но приняли приглашение провести дебаты. Мы с вами очень разные. Главное отличие - стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны света.
Моя страна - это сильная европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед кем не встанет на колени", - заявил Порошенко.
"Дебаты - это не шоу. Избирательная кампания - это событие, которое определяет будущее страны, нации на годы и десятилетия вперед. Тут не до шуток. Быть президентом и Верховным Главнокомандующим - это не игра, это не желание понравиться.
Быть президентом и Верховным Главнокомандующим - значит нести ответственность за людей, нести ответственность за страну и внутри Украины, и на международном уровне", - добавил он.

По его словам, дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. "Дебаты - это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе, о приоритетах, страна не просто выбирает, она доверяет свою судьбу", - заявил действующий президент.
"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте их, пожалуйста. Они могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие уже уставлены правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - подчеркнул он.
  • Вчера, 06:08
  • DTV
  • Просмотров: 177
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Вы ограничены - Правительство определилось, кому будет ...
  • Депутаты Приднестровья чуть «не прокатили» четвертую вл ...
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладби ...
  • Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • Артур Велехов: зачем гадалка, знахарь, трэвэл-блоггер, ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Вы ограничены - Правительство определилось, кому будет ...
  • Депутаты Приднестровья чуть «не прокатили» четвертую вл ...
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладби ...
  • Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • Артур Велехов: зачем гадалка, знахарь, трэвэл-блоггер, ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна