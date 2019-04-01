В воскресенье в Молдове произошли две серьезные аварии, в результате которых погибли трое человек, сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию.



Первое ДТП зарегистрировали примерно в 10.50 на трассе Кишинев-Бендеры. Предполагается, что водитель машины Dacia Logan, которая направлялась в сторону Новых Анен, уснул за рулем, выехал на встречную полосу. Тогда и произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом «Кишинев-Новые Анены».



«В результате столкновения 57-летний водитель Dacia и 62-летняя пассажирка скончались на месте», — сообщили в инспекторате.