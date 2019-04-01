Совокупные активы-нетто банков Приднестровья на 1 апреля достигли 9,39 млрд. руб. ($583,2 млн.), увеличившись с начала года на 868,6 млн. руб. (10,2%). Собственный капитал банков вырос лишь на 1,5% - до 1,508 млрд. руб. В то время как совокупные обязательства банковской системы – на 12,5% и превысили 7,817 млрд. руб.
Депозиты населения составили 2,568 млрд. руб. (+4,3%), кредиты нефинансовому сектору (остаток задолженности) - 3,417 млрд. (+2,3%), а населению - 954,1 млн. руб. (+3%).
На начало апреля 2018 г. совокупные активы банков Приднестровья равнялись 8,719 млрд. руб. ($544,9 млн.), а совокупные обязательства - 7,163 млрд. руб.