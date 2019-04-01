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В Приднестровье выросли активы банков

В Приднестровье выросли активы банков
Совокупные активы-нетто банков Приднестровья на 1 апреля достигли 9,39 млрд. руб. ($583,2 млн.), увеличившись с начала года на 868,6 млн. руб. (10,2%). Собственный капитал банков вырос лишь на 1,5% - до 1,508 млрд. руб. В то время как совокупные обязательства банковской системы – на 12,5% и превысили 7,817 млрд. руб.

Депозиты населения составили 2,568 млрд. руб. (+4,3%), кредиты нефинансовому сектору (остаток задолженности) - 3,417 млрд. (+2,3%), а населению - 954,1 млн. руб. (+3%).

На начало апреля 2018 г. совокупные активы банков Приднестровья равнялись 8,719 млрд. руб. ($544,9 млн.), а совокупные обязательства - 7,163 млрд. руб.

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  • Сегодня, 06:09
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