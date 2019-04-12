Украина: Перетоки голосов от основных кандидатов-аутсайдеров первого тура
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Согласно данным масштабного социологического опроса от 16-17 марта 2019 года, в котором приняли участие 164 590 респондентов, буквально за две недели до первого тура выборов, появились данные о перетоке голосов во втором туре. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на данные в сети. По этим данным, переток голосов во втором туре от основных оппонентов действующих двух лидеров гонки выглядит так:
- Избиратели Юрия Бойко: 25,62% не пойдут на выборы, 64,55% перейдут Владимиру Зеленскому, а 9,84% — Петру Порошенко; - Избиратели Александра Вилкула: 25,16% не пойдут на выборы, 65,72% перейдут Владимиру Зеленскому, а 9,13% — Петру Порошенко; - Избиратели Анатолия Гриценко: 21,83% не пойдут на выборы, 48,57% перейдут Владимиру Зеленскому, 29,6% — Петру Порошенко; - Избиратели Руслана Кошулинского: 27,3% не пойдут на выборы, 37% перейдут Владимиру Зеленскому, 35,7% — Петру Порошенко; - Избиратели Игоря Смешко: 19,15% не пойдут на выборы; 61% перейдут Владимиру Зеленскому, 19,8% — Петру Порошенко; - Избиратели Юлии Тимошенко: 28,7% не пойдут на выборы, 55,3% перейдут Владимиру Зеленскому, 16,1% — Петру Порошенко.
С учетом данного перетока голосов, во втором туре за Владимира Зеленского могут проголосовать 70,4% избирателей, а за Петра Порошенко 29,6%.
Свои цифры перед вторым туром выборов приводит и генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.
“Если исходить только из предвыборных опросов, то мы людям задавали вопрос, как они будут голосовать во втором туре. Там расстановка была 40 на 20. Далее мы смотрели, за кого будут голосовать люди, которые в первом туре отдали свои голоса за других кандидатов. Видно, что к Порошенко переходили электораты немного от Юлии Тимошенко — порядка 10%, к Зеленскому — 30%.
Больше всего Порошенко дал Анатолий Гриценко: где-то 30% к действующему президенту, 50% — к Зеленскому. Приблизительно разделились голоса за Игоря Смешко. Особенно много к Зеленскому перешло от Олега Ляшко — где-то 60%, к Порошенко — 6%. От Юрия Бойко и Александра Вилкула большинство переходят к Зеленскому”, — пояснил Паниотто.