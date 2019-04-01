Возникшие после катастрофы 1991 года границы разделили элиты, но не разделили нашу культуру. На необъятных просторах бывшего СССР продолжают жить люди одной цивилизации, одной культуры, одного языка. Об этом свидетельствует писательское братство – один из мостов «народной дипломатии» между осколками единой страны. О жизни писателей, бережном отношении к родной культуре и истории, важности сохранения взаимосвязей порталу «Луганск 1» рассказывает председатель правления Союза писателей Приднестровья Валерий Кожушнян. – Валерий Иванович, как создавалась писательская организация Приднестровья? – На этот вопрос ответить однозначно трудно. Здесь необходимо сделать краткий экскурс в историю нашего края. Это для понимания обстоятельств возникновения нашей государственности (самостоятельности) в контексте общей истории Молдавии и писательской организации в частности. Не возражаете?
– Не возражаю. Думаю, это будет интересно нашим читателям. – В таком случае приступим. Сегодня многие литераторы СНГ и прежде всего России признают неоспоримый факт существования писательского союза Приднестровья как полноценной и весьма успешной творческой организации. В подтверждение сказанному привожу оценку классика советской русской литературы Юрия Васильевича Бондарева: «Современная литература Приднестровья – это, на мой взгляд, уникальное явление на необъятном пространстве нашей некогда единой великой Родины. Это Слово не сдавшегося и победившего народа. Народа, осененного героическим духом великого Суворова, и потому народа непобедимого. Народа, осененного небесным гением великого Пушкина, и потому сохранившего живую ветвь великой русской литературы и приумножившего ее плоды». Здесь важно, Андрей, отметить следующий момент: как известно, на пустом месте мало что вразумительное может возникнуть. Из этого следует, что рождение творческого сообщества литераторов нашего края имеет свою интересную и самобытную историю. Краткий экскурс в летопись создания Союза писателей Приднестровья – подтверждение тому, насколько надежны и животворящи наши литературные корни. Еще в двадцатых годах прошлого столетия был создан Союз писателей МАССР под названием «Рэсэритул» («Восход»), успешно действовавший с 1928 по 1932 годы. Перелистывая страницы тех лет, убеждаешься, насколько сложным, неоднозначным, бурным, но все же неотвратимым был процесс созидания близкой нашему народу новой культуры. Неоценимый вклад в становление подлинно многонациональной литературы автономии внесли писатели тех лет: Т.Малай, И.Канна, М.Андриеску, Д.Милев, С.Лехтцир, М.Кахана, И.Василенко, П.Корнелиу, Н. Марков, Н.Кабак, Л.Барский, И.Корчинский, П.Кьор-Янаки и многие другие. Кстати, сын Павла Кьора Георгий (впоследствии фамилия сына была изменена на Киор) много лет спустя стал директором Молдавской ГРЭС и во много способствовал развитию молодых талантов в городе энергетиков Днестровске. После упразднения «Рэсэритула» в 1932 году молодые литераторы Молдавской автономии не отступили и создали оргкомитет Союза советских писателей МАССР. А спустя два года писательская организация автономии отправила двоих своих делегатов в Москву на I Всесоюзный съезд советских писателей (1934 год) – Дмитрия Милева и Самуила Лехтцира. До 1940 года писательская организация Молдавской АССР входила в состав Союза писателей Украины. После освобождения Бессарабии в ряды писателей бывшей автономии влились творческие силы с правобережья, и стала она называться уже Союзом писателей МССР. Годы военного лихолетья, а затем и репрессий, трудный послевоенный период несколько притормозили, но не остановили развитие литературы в Молдавии. Организация писателей все более завоевывала симпатии широких читательских кругов, ширились межнациональные связи. Получили заслуженную известность в Советском Союзе (в послевоенный период) имена молдавских писателей П.Боцу, И.К.Чобану, И.Друцэ, Анны и Андрея Лупан, С.Шляху, позже и репрессированного после освобождения Молдавии от немецко-румынских захватчиков поэта Н.Цуркана и многие другие. Несомненно, советский период был очень плодотворным для писателей Молдавии. Книги прозы и поэзии молдавских авторов переводились на многие языки не только народов СССР, но и на европейские. Один из первых организаторов Союза писателей автономии Ион Канна впоследствии возглавил Союз писателей Молдавии. Уже в наши дни по решению руководства ПМР ему установили мемориальную Доску в селе Гаяны (Дубоссарский район) на здании школы, в которой расположен музей писателя. И вот грянула перестройка. Бывшие республики СССР начали строить свои независимые от всех, и прежде всего от России, государства. Вот тут-то и настигла беда некогда единых писателей Молдавии. Как вы понимаете и убедились сами, развал великого государства внес разруху не только в экономику, в жизненный уклад многонационального государства, но и самое трагическое – в людские души. Возникли новые границы, разделившие нас по живому, стали складываться не очень радужные реалии нового времени. Самым печальным фактом бытия стала межнациональная вражда. В противопоставление политике оголтелого национализма Молдовы в 1990 году волею приднестровского народа была создана Приднестровская Молдавская Республика. Труден и тернист был путь ее становления. Главная трудность состояла в том, что после развала СССР большая часть населения продолжала жить еще в его измерениях. Но надо было формировать и строить свои государственные структуры и общественные организации, в числе которых достойное место занял и Союз писателей Приднестровья. С этого момента началось возрождение литературы новой формации. Официальная дата создания творческой организации – Союза писателей Приднестровья – 25 февраля 1995 года. Однако путь становления и формирования её, так же как и провозглашение самой республики, был сложен и местами драматичен. Базой для создания нового союза стала Тираспольская писательская организация Союза писателей России. Принцип полилингвизма (разноязычности), традиции писательского сотрудничества и взаимопомощи, культурная ориентация на славянский мир и, прежде всего, на Россию, были заложены, как я упоминал выше, еще в двадцатые-тридцатые годы прошлого столетия и продолжены в нынешнем столетии. Преодолевая нападки как внутренних, так и внешних недругов, Тираспольская писательская организация пережила свое третье рождение и стала творческим приютом для многих членов бывшего Союза писателей СССР. Связи литераторов-приднестровцев с коллегами из других регионов страны стали постоянными.
В октябре 1991, за год до официального сообщения о роспуске СССР, было объявлено о формировании Тираспольской писательской организации в рамках отделения Союза писателей России. Первыми откликнулись на инициативу тираспольчан и оказали им конкретную помощь писатели из Москвы – П.Проскурин, В.Ганичев, Ю.Лопусов и другие. Впоследствии подставили свои плечи известные советские писатели – руководители писательского Союза – С.Михалков, Ф.Чуев, Т.Пулатов, Ю.Бондарев, А.Облог, Е.Исаев, С.Куняев, О.Шестинский и многие другие. В состав Тираспольского СП вошли – А.Дрожжин (руководитель), В.Ткачев, Н.Золотарев-Якутский, Б.Крапчан, Н.Фридман, А.Малашенко, Б.Челышев, В.Полушин, В.Пищенко, И.Ткаченко. В июне 1992 года (самого трагичного для республики – нападение Молдовы на Бендеры и другие районы Приднестровья) делегация писателей-тираспольчан в составе Анатолия Дрожжина и Виталия Пищенко приняла участие в IX съезде писателей СССР. Представьте себе – наша маленькая делегация на правах Республиканской организации тоже подписала в числе других СП документ о создании Международного сообщества писательских союзов – правопреемника СП СССР! Праздник! Все участники этого события были воодушевлены и на подъёме духовных сил нисколько не сомневались в торжестве и силе этого акта. Это и понятно. Мы ведь все тогда ещё жили в духовных координатах единой страны и не верили, что можно жить как-то иначе. Вернулись наши делегаты домой, и стало им ясно: силами городской писательской организации невозможно выполнять тот объем работы, который лег на плечи десятка членов Тираспольского СП. Все громче стали раздаваться голоса о создании полноправного Союза писателей Приднестровья, с чем согласился и Анатолий Дрожжин. Однако в 1994 году он неожиданно погиб в автомобильной катастрофе. Бразды правления отделением СП России перешли в руки Виталия Пищенко. Надеюсь, мне удалось дать более чем исчерпывающий ответ. Однако считаю, необходимым добавить несколько уточняющих штрихов в общую картину создания СП Приднестровья. 25 февраля 1995 года в здании, где ныне базируется Министерство просвещения ПМР, состоялся Учредительный съезд творческих объединений Республики, провозгласивший создание Союза писателей и Литературного фонда Приднестровья. Съезд избрал правление и руководителей обеих организаций. В состав первого правления вошли Виталий Пищенко (руководитель СП), Борис Челышев, Леонид Литвиненко, Владимир Полушин, Никандр Елагин, Игорь Ткаченко, Валентин Ткачев, Валерий Кожушнян (руководитель Литфонда). Буквально через неделю началась процедура приема кандидатов в члены Союза писателей Приднестровья. Через два месяца организация с численностью до 10 человек, членов Союза писателей России, выросла до 25 человек. Списочный состав Союза писателей Приднестровья за годы своей деятельности составил до 90 человек. Сегодня эта цифра, извините за бездушную арифметику, уменьшилась на 30 человек. Практически во всех городах и райцентрах республики были открыты отделения СПП и ЛФП: Тирасполе, Бендерах Днестровске, Дубоссарах, Рыбнице, Слободзее. У нас была и остается одна главная задача – делать всё возможное, помогая раскрываться в литературе местным талантам.
– Спасибо за столь подробную информацию. Наш читатель теперь будет иметь более ясное представление о вашей писательской организации. А современная литературная жизнь Приднестровской Молдавской Республики, какая она? – Если отвечать кратко – неоднозначно. Впрочем, как и всюду. Жизнь ведь не стоит на месте: всё течёт, всё изменяется. И не всегда, как показывает опыт, в лучшую сторону. Многие наши литераторы-первопроходцы за эти годы ушли из жизни, иные подались в другие земли (в основном в Россию, на Украину, а кто-то и в дальнее зарубежье). Однако изрядно поредевший писательский костяк ещё держится. Хотя и на пределе возможностей. Конечно, по-прежнему издаёмся, принимаем молодых в члены СПП, выступаем в республике со своими произведениями, приглашаем и к себе на литературные встречи. Часть наших литераторов (в основном молодые и среднего возраста) выезжает за рубеж к ближайшим соседям и в РФ для участия в международных литературных конкурсах. Мы всячески поддерживаем такие устремления, правда, не всегда удается материально помочь нашим посланцам. Спонсоров почти не осталось. А ведь в немалой степени именно литературные таланты и другие представители культуры определяют имидж нашей республики за рубежом. Надеюсь, в скором времени и эту долго не решаемую проблему навсегда переведём в разряд преодолённой.
– Какие литературные события вы считаете наиболее значимыми для культуры Приднестровья? – Литературные события для любого писателя и литературного сообщества, как я понимаю, это выход очередного творческого создания в свет, то есть книги! Перечислю знаковые наши издания. За годы существования СП, а это без малого почти 25 лет, мы выпустили четыре антологии литературы Приднестровья. Первая вышла в 2000 году к 10-летию нашей республики в журнальном варианте (мягкая обложка и формат, соответствующий большому журналу). Вторая антология в одном томе вышла в издательстве «Советский писатель» при содействия Юрия Бондарева и руководителя издательства Арсения Ларионова в 2008 году (Москва). Годом позже (здесь я могу ошибиться) издана антология «Приднестровье. ХХ век» (Тирасполь, редактор-составитель Роман Кожухаров). Четвёртое издание – уже двухтомное (поэзия и проза) на трёх официальных языках – русском, молдавском, украинском – вышло в 2010 году к 20-летию ПМР, тоже в Тирасполе (составитель В.И.Кожушнян, ответственный редактор Н.А.Елагин). Конечно, событиями для нас стали и выступления наших литераторов в Москве в Доме Ростовых МСПС (Поварская, 52, дважды), в Союзе писателей России (Комсомольская,13). В селе Константиново на родине Сергея Есенина, в Мытищах на родине А.В.Суворова, основателя Тираспольской крепости, ставшей с первых лет создания республики символом Приднестровья! Как видите, нас многое связывает с Россией! И эту кровную связь ничем уже не разорвать.
– Приднестровье – республика интернациональная. Расскажите, на каких языках пишут и издаются писатели Приднестровья? Сохраняется ли равноправие языков? – Наша республика поистине интернациональная. Молдавский, русский, украинский, а ныне в нашу литературу вошёл и четвёртый язык – болгарский. Это благодаря нашему члену СП Атанасу Стоеву. К сожалению, он ушел в мир иной в 2004 году. Приехал к нам в Приднестровье Атанас Георгиевич из города Варна (Болгария) в начале двухтысячных годов по зову своего сердца (он так утверждал) специально для преподавания в школах села Парканы болгарского языка и литературы. Здесь, на левом берегу Днестра, прямо напротив Бендер компактно проживают с незапамятных времён около десяти тысяч этнических болгар. Успевал А.Г.Стоев преподавать свой предмет в четырёх школах села и даже в последние годы своей жизни в ПГУ (Приднестровский государственный университет) на отделении журналистики. Он автор около 40 книг (прозы и поэзии), большая часть из которых издана здесь, в Приднестровье. Парканцы – земляки болгарского писателя – в честь именитого гражданина села после его кончины установили мемориальную Доску в здании школы №1, где начал свою педагогическую деятельность Атанас Георгиевич. Здесь бы я хотел попутно отметить, коль коснулись мы темы увековечивания памяти ушедших в мир иной наших литераторов, кому ещё мы установили подобные знаки. Первую мемориальную доску в 1995 году мы установили классику молдавской литературы поэту Николаю Максимовичу Цуркану на доме в селе Незавертайловка, где он жил последние свои годы. Вторую установили в Тирасполе на доме, где жил основатель СПП Анатолий Сергеевич Дрожжин. Третью – русскому писателю Борису Александровичу Шелковникову – в Днестровске на доме, где он проживал последние годы, а четвертую – русскому поэту и публицисту Валентину Сергеевичу Ткачёву в Рыбнице на здании редакции и типографии, где много лет он работал корреспондентом. На очереди – мемориальная доска поэту и публицисту из Дубоссар Анатолию Ивановичу Красницкому. Вернёмся к языкам. При Союзе писателей действуют (кроме русского) – молдавское и украинское отделения. Очень продуктивно работает молдавское отделение СПП, которым руководит Галина Борисовна Гурски. Под её руководством изданы десятки книг прозы и поэзии, журналов, коллективных и авторских сборников, в том числе для детей дошкольного и младшего школьного возраста и для юношества. Наши молдавские писатели традиционно каждый год принимают самое активное участие в весеннем празднике «Мэрцишор» и часто становятся главными действующими лицами других празднеств республики. Отделение украинских письменников по численности уступает двум другим отделениям, но тоже не отстает по части творчества и участию даже в международных фестивалях украинских и русских литераторов. Руководит отделением Сергей Александрович Багнюк (до него возглавлял секцию украинцев А.Л.Вырвич, сегодня он проживает в Московской области), ему активно помогают Елена Гешко, Галина Васютинская, Надежда Делимарская, Виталий Сайнчин и другие. Творческий диапазон наших украинцев также объёмен и впечатляющ, как и в других наших отделениях. Проза, поэзия, легенды, сказки и байки украинского народа часто публикуются на страницах нашего журнала «Литературное Приднестровье». Кроме того, наши молдаване и украинцы приняли активное участие в переводе с русского на два официальных (молдавский и украинский) языка гимна ПМР. Одним словом, полное взаимодействие находят наши коллеги среди своих товарищей по Союзу писателей. Нередко подборки наших авторов можно увидеть в республиканских газетах «Гомин» (украинский) и «Адэверул Нистрян» (молдавский).
– Есть ли в Приднестровье литературные периодические издания? Расскажите о них. – Сегодня трудно представить себе писательскую организацию без своего печатного органа. Естественно, созданы были и в Приднестровье таковые. Сразу два – альманах «Литературное Приднестровье» и журнал «Днестр». И тираж для нашей небольшой республики был приличным: две тысячи экземпляров – альманах и пятьсот – журнал. Однако прошло около десяти лет, в Приднестровье сменилась верховная власть и нам через год прямо сказали, что необходимо сократить тиражи и количество изданий, нет денег. На правлении СП мы решили объединить два издания в одно и дать общее название журналу «Литературное Приднестровье» как более привычное для нашего читателя. В письме к руководящим органам мы просили лишь увеличить периодичность своего издания до двух выпусков в год с тиражом до 500 экземпляров. Нам пообещали, но так и осталось всё просто обещанием. Название и формат издания сохранились, но периодичность была сокращена до одного номера в год и, соответственно, тираж до 300 экземпляров. Одним словом, мы выпускали, по сути, тот же альманах, лишившись вдобавок от таких преобразований и тиража, и периодичности выхода. Конечно, писатели возмутились, требовали от руководства СП идти и добиваться своего дальше. Ходили, доказывали с цифрами в руках, но нам так и ничего не изменили. Мне ничего не оставалось, как успокаивать своих коллег на примере Александра Блока. Напомню, Александр Блок почему-то был привержен при издании своих книг к цифре 300. Специально приходил в типографию и следил, чтобы ни на один экземпляр свыше намеченного тиража не был отпечатан. Вот такая странность была у великого поэта. А мне приходилось отвечать на упрёки коллег классической фразой: «Побойтесь Бога, коллеги, не ставьте себя выше классика». Всё это, конечно, было бы смешно, если бы не так горько. Пока договаривались и рядились, сроки выпуска истекали, один год вообще остались без печатного органа, а потом и в другой раз остались без журнала. Вот только в последние четыре года нам удалось выработать какой-то определённый ритм в издательском деле. Сегодня мы выпускаем журнал и приложение к нему в виде сборников прозы и поэзии. За четыре года выпущено четыре книги: три из них поэтических и одна прозы. Даст Бог, и в этом году издадим журнал и сборник поэзии «Избранное» основателя творческого союза Анатолия Дрожжина. Не подумайте, что я давлю на жалость, просто констатирую факты. Я хорошо осведомлен о состоянии дел во многих писательских организациях СНГ. Везде есть свои трудности и проблемы. Когда люди делают живое дело, а тем паче творческое, препятствия и трудности неизбежны. Просто никому не нравятся слишком независимые художники. Но продолжим. Много книг в виде коллективных сборников и отдельных книг издают наши молдавские коллеги и отчасти украинские. Но здесь государство не всегда причём. Авторы и руководители отделений находят сами спонсоров и выпускают произведения на молдавском или украинском языках. Издаётся таким способом немало книжек и для детей, в том числе и на русском. К сожалению, при такой «вольности» не всегда качество текстов соответствуют требуемым стандартам. Как вы понимаете, издержки самиздата при этом неизбежны. Автор сам себе издатель, редактор и корректор! Что получается в таком случае, дальше объяснять не буду.
– Здесь всё понятно. А как выстраивает Союз писателей Приднестровья свои отношения с коллегами из России, Молдовы, Украины? – Я приверженец личного общения, ибо являюсь представителем «тогдашнего времени». Со многими коллегами я познакомился в Москве на очередных конференциях МСПС (Международное сообщество писательских союзов) и МФЛ (Международный литфонд). Там сблизились со многими руководителями и представителями СП бывшего Советского Союза. У меня тогда компьютера не было. Вели переписку на бумаге, почтой отсылали друг другу, в том числе и журналы с публикациями. Наши коллеги охотно печатали наших авторов. Вот так через творчество мы и узнавали друг друга, а при встречах в Москве уже общались как давние друзья. Хорошее было время. Сегодня, понятное дело, современные технологии позволяют общаться круглые сутки, однако всё же личного общения они не заменят никогда. Тогда, в начале двухтысячных, я познакомился с руководителями и ведущими писателями Донецка и Луганска. Это я предваряю ваш вопрос о связях с писателями республик Донбасса. Тогда руководил Донецкой писательской организацией, кажется, Юрий Лебедь. Как сейчас вижу его лицо, небольшого роста он был и чуть старше меня. Жив ли он? Не знаю. Помню и коллегу из Луганска. У меня в кабинете висит в рамочке красивой Диплом литературной премии имени Владимира Даля за книги последних лет и хранится медаль с удостоверением, которую мне вручил Владимир Давыдович Спектор. Он тогда руководил Луганской писательской организацией, а если быть точнее – Межрегиональным союзом писателей Украины. В прошлом году в Переделкино я познакомился с Иваном Ничепоруком из Горловки. Поселили нас в один номер. Пообщались немного. Оказалось, что есть у нас и общие знакомые. Он мне рассказал, что на руководство организацией СП его рекомендовал Владимир Спектор. Но долгих разговоров не получилось. Ко мне заехал мой друг москвич. Лишь узнал, что Ваня из Горловки, а у меня там жена родилась. Вот такие неожиданные кульбиты выделывает жизнь. Сегодня мы иногда общаемся с ним через компьютер. А вот с давними друзьями из Кишинёва и Одессы встречаемся вживую довольно часто на разных литературных мероприятиях. Конечно, немало друзей за эти годы обрели мы и в России, и на Кавказе, и даже в дальнем зарубежье, где осели наши соотечественники. С литераторами из Одессы встречаемся чаще всего. Они приезжают к нам, мы – к ним. Надеемся, покуда будем живы, наши связи не прервутся, ибо нас сблизило не столько соседство, сколько родство душ.
Валерий Иванович Кожушнян родился в городе Дубоссары (Молдавская ССР) 28 января 1951 года. С 1962 года живет в Днестровске (ныне Приднестровье). Служил в армии (1969-1971). После службы работал геологом, рабочим различных строительных специальностей, художником-оформителем, корреспондентом газеты. В 1974 году поступил в МГУ им. М.В.Ломоносова на факультет журналистики, в 1980 году окончил полный курс университета по специальности – литературный работник газеты. Работал в газетах Днестровска, Усть-Илимска (1982- 1989), Тирасполя, сотрудничал с печатными изданиями Восточной Сибири, Москвы, Украины и Молдавии. В 1991 году вернулся из Сибири в Днестровск. Принимал активное участие в создании Союза писателей Приднестровья (1995). На протяжении 15 лет был в составе правления, возглавлял Литературный фонд Приднестровья. В 2010 году на V11 съезде СПП был избран председателем правления и президентом Республиканского литературного фонда Приднестровья, в 2015 году вновь избран на должность руководителя СПП, представляет республику в МСПС (Международное сообщество писательских союзов г.Москве). За большую общественную и литературную деятельность награжден медалью «За трудовую доблесть» (2006) и орденом Трудовая Слава (2011). В 2006 году удостоен звания «Лауреат литературной премии им. В.И.Даля» МСПС и Межрегиональным Союзом писателей Украины. В 2011 году Московской писательской организацией Союза писателей России награждён медалью им. А.П.Чехова. Автор книг – «Тяжкая ноша», «Жил-был я …», «Горнюха», «Осколки» (четверостишия), а также сборника прозы «Записки прохожего» (2017). Некоторые произведения писателя увидели свет в журналах «Полдень», (Подмосковье), «Молодая гвардия», «Аврора» (Санкт-Петербург), «Бийский вестник» (Бийск), «Московский вестник», в газете «Кстати» (США), журнале «Южное сияние» (Одесса) и других. В качестве редактора выпустил в свет свыше 45 брошюр, журналов, проспектов и книг различных авторов, работающих в прозе, в поэзии и в научно-популярных жанрах. Живёт и работает в Днестровске, Приднестровье.