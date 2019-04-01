23 апреля, около 12 часов, совершенно неожиданно нам стало известно, что на 16.00 назначено заседание в Тираспольском горсуде по рассмотрению гражданского дела Хоржан-Бучацкий. То есть, по тем многочисленным фактам оскорбления в печати, которые Бучацкий Н.О. позволял себе в отношении лидера приднестровской оппозиции.
Хотя до начала заседания оставалось всего несколько часов, на суд собралось достаточное количество народу. Зал судебного заседания был полон. Когда Олег Олегович появился, сопровождаемый конвоирами в черных балаклавах, его, как всегда, встретили аплодисментами. В начале судебного заседания Олег Хоржан потребовал снять портрет президента Красносельского, висевший у судьи над столом. Свое требование он мотивировал тем, что суд должен быть независимым от любого влияния, даже со стороны самых высокопоставленных лиц, и руководствоваться только законом, но у нас, к сожалению, так происходит далеко не всегда. Особенно участились случаи вынесения неправосудных приговоров и ошибочных судебных решений именно в последние годы – после президентских выборов-2016. «Под этим портретом вообще невозможно осуществление правосудия», - подчеркнул Олег Олегович.
Затем он заявил ходатайство о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления с материалами дела, поскольку с момента подачи иска минул почти год и за это время произошло много значимых событий.
В удовлетворении первого требования суд ожидаемо отказал, и портрет остался висеть. Второе ходатайство судья согласилась удовлетворить и объявила перерыв до 28 мая. Все присутствующие отметили, что Хоржан держался спокойно и твердо, как человек, уверенный в своей правоте. На вопрос суда о его нынешнем местонахождении и положении, он ответил, что является политзаключенным, незаконно лишенным свободы, а, кроме того, является депутатом Верховного Совета, поскольку этот мандат доверия дали ему избиратели – то есть, народ, который по закону и является источником власти. Решение коллег-депутатов о снятии с него неприкосновенности, Олег Олегович считает необоснованным и, вероятнее всего, принятым под диктовку антинародных политических сил.
Олег Хоржан просил передать своим избирателям и всем приднестровцам, что шлет им горячие поздравления и наилучшие пожелания в связи с приближающимися праздниками - Пасхой и Первомаем. - Как бы ни складывались мои личные обстоятельства, - сказал Олег Олегович, - а Первомай отменить нельзя. Это наш праздник – День международной солидарности трудящихся. Пасха тоже праздник, любимый очень многими приднестровцами. Поэтому, дорогие друзья, желаю Вам красиво отметить эти праздничные дни, и пусть их ничто не омрачит. Приднестровский народ с нами, а значит - все будет хорошо!