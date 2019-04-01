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Лидер приднестровской оппозиции ОЛЕГ ХОРЖАН потребовал снять портрет КРАСНОСЕЛЬСКОГО

Лидер приднестровской оппозиции ОЛЕГ ХОРЖАН потребовал снять портрет КРАСНОСЕЛЬСКОГО
23 апреля, около 12 часов, совершенно неожиданно нам стало известно, что на 16.00 назначено заседание в Тираспольском горсуде по рассмотрению гражданского дела Хоржан-Бучацкий. То есть, по тем многочисленным фактам оскорбления в печати, которые Бучацкий Н.О. позволял себе в отношении лидера приднестровской оппозиции.

Хотя до начала заседания оставалось всего несколько часов, на суд собралось достаточное количество народу. Зал судебного заседания был полон. Когда Олег Олегович появился, сопровождаемый конвоирами в черных балаклавах, его, как всегда, встретили аплодисментами.
В начале судебного заседания Олег Хоржан потребовал снять портрет президента Красносельского, висевший у судьи над столом. Свое требование он мотивировал тем, что суд должен быть независимым от любого влияния, даже со стороны самых высокопоставленных лиц, и руководствоваться только законом, но у нас, к сожалению, так происходит далеко не всегда. Особенно участились случаи вынесения неправосудных приговоров и ошибочных судебных решений именно в последние годы – после президентских выборов-2016. «Под этим портретом вообще невозможно осуществление правосудия», - подчеркнул Олег Олегович.

Затем он заявил ходатайство о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления с материалами дела, поскольку с момента подачи иска минул почти год и за это время произошло много значимых событий.

В удовлетворении первого требования суд ожидаемо отказал, и портрет остался висеть. Второе ходатайство судья согласилась удовлетворить и объявила перерыв до 28 мая.
Все присутствующие отметили, что Хоржан держался спокойно и твердо, как человек, уверенный в своей правоте. На вопрос суда о его нынешнем местонахождении и положении, он ответил, что является политзаключенным, незаконно лишенным свободы, а, кроме того, является депутатом Верховного Совета, поскольку этот мандат доверия дали ему избиратели – то есть, народ, который по закону и является источником власти. Решение коллег-депутатов о снятии с него неприкосновенности, Олег Олегович считает необоснованным и, вероятнее всего, принятым под диктовку антинародных политических сил.

Олег Хоржан просил передать своим избирателям и всем приднестровцам, что шлет им горячие поздравления и наилучшие пожелания в связи с приближающимися праздниками - Пасхой и Первомаем.
- Как бы ни складывались мои личные обстоятельства, - сказал Олег Олегович, - а Первомай отменить нельзя. Это наш праздник – День международной солидарности трудящихся. Пасха тоже праздник, любимый очень многими приднестровцами. Поэтому, дорогие друзья, желаю Вам красиво отметить эти праздничные дни, и пусть их ничто не омрачит.
Приднестровский народ с нами, а значит - все будет хорошо!

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  • Сегодня, 08:40
  • DTV
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