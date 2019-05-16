Dnestr.TV

 
0

Президент Молдовы Додон: «Никаких переговоров с Демпартией не будет – либо «АКУМ», либо идем на досрочные!»

Президент Молдовы Додон: «Никаких переговоров с Демпартией не будет – либо «АКУМ», либо идем на досрочные!»
Об этом глава государства заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.
Фракция Партии социалистов не может пойти и не пойдет на переговоры с ДПМ, потому что есть четкое и ясное решении Республиканского совета ПСРМ о том, что формирование либо создает коалицию с “АКУМ, либо идет на досрочные парламентские выборы.

Об этом глава государства заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”, подчеркнув, что никакой другой возможный вариант развития событий социалистами даже не рассматривался.

– Не могут социалисты садиться с демократами и начинать переговоры. Если будет такое предложение – должен собраться Республиканский совет и спросить мнение людей из районов. Но я не верю, что такое возможно. Поэтому не будет никаких переговоров – ни закулисных, ни формальных, ни официальных -, так как есть четкое решение руководящего органа Партии социалистов: либо блок "АКУМ", либо никто.
Президент говорит о 90 процентах вероятности досрочных выборов в парламент.

То есть, или коалиция с “АКУМ”, или досрочные парламентские выборы, их вероятность составляет сегодня 90 процентов. Другой, третий вариант мы даже не рассматривали, – подытожил Додон.

По его словам, "если прошедшие в парламент партии не договорятся о формировании правящего большинства и правительства, я обращусь в Конституционный суд с запросом о правомочности роспуска парламента".
  • 16-05-2019, 07:24
  • DTV
  • Просмотров: 211
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Украину вернулся Коломойский – журналист
  • А получилось, как всегда!
  • Кто хочет "убить" Линксервис?
  • Посол МИД РФ: Москва выделила Приднестровью свыше 5 млр ...
  • Почти как в Никарагуа
  • Жалобу Шевчука отклонили
  • Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании прес ...
  • «Задача — найти жертву и устроить показательный процесс ...
  • Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом
  • Кишиневские врачи об экс-главе МИДа Приднестровья: «Мы ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Украину вернулся Коломойский – журналист
  • А получилось, как всегда!
  • Кто хочет "убить" Линксервис?
  • Посол МИД РФ: Москва выделила Приднестровью свыше 5 млр ...
  • Почти как в Никарагуа
  • Жалобу Шевчука отклонили
  • Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании прес ...
  • «Задача — найти жертву и устроить показательный процесс ...
  • Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом
  • Кишиневские врачи об экс-главе МИДа Приднестровья: «Мы ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна