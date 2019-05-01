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В КОАП ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

В КОАП ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В Кодекс об административных правонарушениях ПМР внесены изменения. Соответствующий Закон принят 24 апреля депутатским корпусом и 20 мая подписан Президентом республики. Изменения коснулись постановлений-квитанций, выписываемых на месте совершения административного правонарушения.

Ранее за совершение админправонарушения, размер штрафа за которое не превышал 12 РУ МЗП, а при нарушении таможенных правил – 150 РУ МЗП, должностное лицо выписывало постановление-квитанцию, которое обязывало правонарушителя уплатить штраф на месте. Если же человек отказывался платить здесь и сейчас, то составлялся протокол об административном правонарушении, дальнейшее решение по которому принималось в соответствии с законодательством уполномоченными лицами.

Согласно принятым изменениям, если лицо совершило правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа (независимо от размера), и полностью признало свою вину, то административный протокол не составляется. Такому лицу будет вынесено постановление о наложении соответствующего взыскания. Штраф можно будет оплатить любым доступным способом: через банковские учреждения и безналичным платежом.

Принятые изменения направлены на усовершенствование механизма оплаты административных штрафов, а также на борьбу с коррупцией. Должностное лицо теперь не вправе принимать от граждан наличные деньги в качестве оплаты штрафа.
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  • Сегодня, 12:13
  • DTV
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