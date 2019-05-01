Футбольный клуб «Шериф» стал обладателем Кубка Молдавии. Финальный поединок со «Святым Георгием» из Суручен состоялся накануне вечером на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Основное время матча закончилось нулями на табло. Но в первом дополнительном тайме Леандро Рибейро забил победный мяч после подачи Криштиано да Силва. Таким образом, игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Шерифа». Отметим, что желто-чёрные завоевали Кубок Молдавии в десятый раз, причём хорватский тренер Зоран Зекич приводил «Шериф» к победе в этом турнире и в 2015 году.
В этом году трофей был изготовлен мастерами из пяти стран. Чаша высотой 65 сантиметров и весом в 10 килограммов выполнена из бронзы и серебра и покрыта 24-каратным золотом. Кубок – переходящий, на него будут наноситься имена всех обладателей. Источник