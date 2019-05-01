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Больше десяти тысяч человек объявлены в розыск в Молдове

Больше десяти тысяч человек объявлены в розыск в Молдове
Ищут их в стране и за рубежом, при содействии иностранных и международных силовых структур.
Больше всего - около двух тысяч - разыскивают по делам о воровстве. Почти столько же - по обвинению в мошенничестве. 140 обвиняются в изнасиловании, 137 - в убийстве. Более 4 тысяч правонарушителей ищут на территории СНГ, более 1700 - на международном уровне через Интерпол. Остальные, по данным Национальной следственной инспекции, скрываются в стране, в основном - в Приднестровье.

"Люди, совершившие преступления, бегут из страны через Приднестровье, через неконтролируемые участки на украинской границе. А те, кому не удается бежать из страны, скрываются в частных домах, у дальних родственников. Обычно они прячутся в сёлах", - сказал глава управления по борьбе с тяжкими преступлениями НСИ Игорь Зглавуца.

Первый в списке самых разыскиваемых преступников - Григорий Карамалак. В розыск его объявили в 2005 году по делу о шантаже. Остальные в первой десятке обвиняются в убийствах или изнасилованиях.

С начала года задержали 1310 объявленных в розыск. Последним в страну экстрадировали преступника, которого искали 13 лет.

"Задержанный совершил убийство в 2006 году, он был объявлен в розыск через Интерпол и межгосударственные каналы. При содействии российских коллег он был задержан в Москве", - продолжил Игорь Зглавуца.
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  • Сегодня, 08:17
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