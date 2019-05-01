14 детей из рыбницкого детского сада обратились в местную больницу с признаками отравления. В результате один ребёнок госпитализирован, остальные проходят амбулаторное лечение.



Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе разбирательства установлено, что перед прогулкой 14 из 17 детей пили воду. О том, что она непривычного вкуса, ребята сразу сказали воспитателю. Оказалось, что незадолго до этого няня налила для очистки в чайник колпачок хлорного раствора «Белизна». После чего, не проверив содержимое сосуда, разлила жидкость по чашкам.



В действиях 45-летней помощницы воспитателя, жительницы с. Красненькое, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 289 УК ПМР «Халатность».