В Бендерах в связи с монтажом контактной сети строящейся троллейбусной линии маршрута №1А на несколько дней – с 27 по 31 мая – изменится работа электротранспорта.

Как сообщает пресс-служба госадминистрации, в понедельник, 27 мая, троллейбусы №1, №4, №5 и №5А будут курсировать по обычной схеме до 8:30 утра. После чего будут работать только маршрут №4 и временные рейсы №4А и №4Б.



Движение троллейбусов №1, №4, №5 и №5А полностью остановят с 28 до 31 мая включительно. Вместо них будут работать только временные рейсы:



№4А – 3 троллейбуса с интервалом движения 7-8 минут по схеме: к/с Лазо – ул. Первомайская – ул. Б. Восстания – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Б. Восстания – Горбольница – ул. Первомайская – к/с Лазо.



№4Б - 3 троллейбуса с интервалом движения 7-8 минут по схеме: к/с Лазо –ул. Первомайская – ул. Б. Восстания – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Крянгэ – Горбольница – ул. Первомайская – к/с Лазо.



Кроме того, на следующей неделе в связи с приостановкой нескольких рейсов троллейбусов будет увеличено количество маршрутных такси.