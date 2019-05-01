Как сообщают "Новости Приднестровья", Бендерская крепость приобретает всё большую популярность. Каждый месяц её посещают около тысячи иностранных туристов. А open-air, которые здесь начали активно проводить c прошлого года, собирают от 10 до 20 тысяч гостей, в зависимости от того, на кого рассчитано мероприятие. Причём нередко 300-400 из них – это туристы, которые приехали специально под анонсированный концерт или массовое гуляние.



В этом году крепость начала приглашать в гости ещё с марта, когда здесь отмечали «Широкую Масленицу». Потом были Пасхальные гуляния, фестиваль ко Дню Победы и ретро-концерт «Назад в 80-е». В прошлую субботу прошёл «Последний школьный звонок», ну а совсем скоро в гости придут дети – 1 июня состоится фестиваль «Краски лета».