Dnestr.TV

 
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И будет праздник!

Как сообщают "Новости Приднестровья", Бендерская крепость приобретает всё большую популярность. Каждый месяц её посещают около тысячи иностранных туристов. А open-air, которые здесь начали активно проводить c прошлого года, собирают от 10 до 20 тысяч гостей, в зависимости от того, на кого рассчитано мероприятие. Причём нередко 300-400 из них – это туристы, которые приехали специально под анонсированный концерт или массовое гуляние.

В этом году крепость начала приглашать в гости ещё с марта, когда здесь отмечали «Широкую Масленицу». Потом были Пасхальные гуляния, фестиваль ко Дню Победы и ретро-концерт «Назад в 80-е». В прошлую субботу прошёл «Последний школьный звонок», ну а совсем скоро в гости придут дети – 1 июня состоится фестиваль «Краски лета».

И будет праздник!
  • Вчера, 19:20
  • DTV
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