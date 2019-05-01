Тема строительства 100 км автомагистрали в Республике Молдова была включена в рабочую повестку Европейского парламента и Европейской комиссии. Один из евродепутатов просит Европейскую комиссию утвердить проект стоимостью 1 млрд евро для нашей страны, сообщает Институт развития и экспертизы проектов.



Согласно цитируемому источнику, на основе Indicative TEN-T Investment Action Plan может быть профинансировано начало технико-экономического обоснования и включение автомагистрали Яссы-Кишинев-Одесса в национальные приоритеты Республики Молдова. Тема автомагистрали, которая и ранее была в центре внимания румынских властей, была затронута президентом Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером на церемонии, посвященной 10-й годовщине Восточного партнерства.

Чиновник подчеркнул приоритетность развития Восточного партнерства, включая компонент дорожной инфраструктуры – коридор – коридор TEN-T Одесса-Кишинев-Унгены и соединение с автомагистралью, уже утвержденную президентом Румынии – Тыргу ​​Муреш-Яссы-Унгени, которая будет присоединена к сегменту Вена-Мюнхен.



Идея автомагистрали была введена в общественную повестку дня еще в декабре 2018 года. Тот же источник отмечает, что эта магистраль соединяет через дорожный коридор регионы Одесса-Кишинев-Яссы-Тыргу-Муреш-Будапешт-Вена-Мюнхен. Такое подключение может также мотивировать крупных инвесторов сделать выбор в пользу региона Восточной Европы в качестве инвестиционной зоны с большим рынком, качественными продуктами питания, доступом к современной дорожной инфраструктуре и большим количеством рабочей силы.