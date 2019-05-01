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Спасатели не советуют купаться в Днестре

Спасатели не советуют купаться в Днестре
Уровень Днестра достиг почти критической отметки. Категорического запрета на купание нет, но спасатели все же не советуют заходить в воду.
Как отмечает старший инспектор-спасатель аварийно-спасательного подразделения Бендер Олег Баховцев, неизвестно, что сейчас может находиться на дне реки, передает novostipmr.com

Спасатели не советуют купаться в Днестре

«Возможны коряги, деревья, мусор и многое другое. Мы пристально следим, чтобы люди не заходили глубоко и не травмировались», - рассказал Олег Баховцев.
Причиной подъёма воды стали обильные осадки в Карпатах. Дубоссарская ГЭС и Днестровская ГЭС (Украина) вместе работают над постепенным сбросом воды, чтобы не было сильных скачков паводка.
По словам заместителя начальника аварийно-спасательного подразделения Бендер Александра Мешина, ситуация находится под контролем.
«Спасатели по всей республике проводят мониторинг по поднятию воды. В случае экстремального поднятия уровня будет производиться эвакуация людей и имущества», - сказал он.

Спасатели не советуют купаться в Днестре

Фактически пляжный сезон уже открыт, но из-за подъёма воды количество отдыхающих небольшое. В основном люди приходят загорать. Располагаются на тонкой кромке береговой линии, и лишь малая часть из них решается зайти в воду.
  • Сегодня, 10:11
  • DTV
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