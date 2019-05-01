Уровень Днестра достиг почти критической отметки. Категорического запрета на купание нет, но спасатели все же не советуют заходить в воду. Как отмечает старший инспектор-спасатель аварийно-спасательного подразделения Бендер Олег Баховцев, неизвестно, что сейчас может находиться на дне реки, передает novostipmr.com
«Возможны коряги, деревья, мусор и многое другое. Мы пристально следим, чтобы люди не заходили глубоко и не травмировались», - рассказал Олег Баховцев. Причиной подъёма воды стали обильные осадки в Карпатах. Дубоссарская ГЭС и Днестровская ГЭС (Украина) вместе работают над постепенным сбросом воды, чтобы не было сильных скачков паводка. По словам заместителя начальника аварийно-спасательного подразделения Бендер Александра Мешина, ситуация находится под контролем. «Спасатели по всей республике проводят мониторинг по поднятию воды. В случае экстремального поднятия уровня будет производиться эвакуация людей и имущества», - сказал он.
Фактически пляжный сезон уже открыт, но из-за подъёма воды количество отдыхающих небольшое. В основном люди приходят загорать. Располагаются на тонкой кромке береговой линии, и лишь малая часть из них решается зайти в воду.