

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх высоко оценил решение правительства Республики Молдова об утверждении «Инструкции по подтверждению фактов гражданского состояния, произошедших и зарегистрированных в населенных пунктах на левом берегу «Принимая это решение, правительство обеспечивает защиту прав людей, проживающих в Приднестровье. Я горячо приветствую этот важный шаг», — сказал Нойкирх.



Как сообщили в пресс-службе миссии ОБСЕ, инструкция, утвержденная 29 мая, упростит процедуру признания и регистрации браков, разводов, рождений и смертей, зарегистрированных в Приднестровье.



«Новые процедуры помогут улучшить доступ людей к образованию, здравоохранению и другим жизненно важным базовым услугам», — отметил глава миссии.



Он также напомнил, что важность признания легитимности юридических договоренностей и действий, таких как факты гражданского состояния, была подчеркнута в нескольких решениях Европейского суда по правам человека.