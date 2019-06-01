Dnestr.TV

 
0

О ценах на Тираспольском рынке

О ценах на Тираспольском рынке
Наступила пора созревания самых вкусных и долгожданных овощей и фруктов, большинство из которых уже есть в продаже. Корреспондент " побывал на столичном «Зелёном рынке» и теперь рассказывает о ценовых изменениях, произошедших за предыдущие две недели.

К радости любителей клубники ягода становится более доступной. По сравнению с прошлой ценой в 50-55 рублей за килограмм, сейчас её продают за 20-25 рублей.

Практически в два раза подешевели огурцы. С 20-28 рублей они опустились до отметки 8-15 рублей за 1 кг.

В три раза упала цена на стручковый зелёный горошек. Ещё две недели назад его реализовывали за 70 рублей за 1 кг, теперь же – за 20 рублей.

На 10 рублей подешевели помидоры, на 7 рублей – вешенки, кабачки и свежая морковь, на 5 – молодой картофель и свёкла, а также шампиньоны. На два рубля подешевел лук.

Наряду с этим наблюдается и некоторое повышение цен. Сразу на 10 рублей подорожали свиное мясо и живой толстолобик. Теперь их реализуют за 70-75 рублей и 32-45 рублей за килограмм соответственно.

Также ценовой подъём наблюдается у некоторой молочной продукции. Например, брынза овечья подорожала на 20 рублей – до 80 рублей за кило, хотя ещё недавно стоила 50-60 рублей. На 5 рублей дороже реализуют козью и коровью брынзу, а также сметану.

За минувшую неделю свои ценовые позиции не изменили слабосолёная рыба, отдельные виды мясных изделий, а также бакалейные товары, стоимость которых в разных торговых павильонах может отличаться на 2-3 рубля.

О ценах на Тираспольском рынке

К слову, продавцы рассказали нам об интересной тенденции: если делать покупки в будние дни, тот или иной товар можно приобрести на несколько рублей дешевле его привычной цены, особенно если прийти на базар в конце рабочего дня. В выходные цены всегда поднимают на 2-3 рубля.
  • Вчера, 08:14
  • DTV
  • Просмотров: 88
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Украину вернулся Коломойский – журналист
  • СМИ об убийстве Безбабченко
  • Основные версии убийства мэра Тирасполя: Уголовщина, би ...
  • Почти как в Никарагуа
  • Значение победы Зеленского для Приднестровья
  • Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании прес ...
  • Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом
  • Кишиневские врачи об экс-главе МИДа Приднестровья: «Мы ...
  • Назад в лихие 90-е: В Одесской области связанным и со с ...
  • Пошумели и успокоились: Приднестровье отказалось от пре ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Украину вернулся Коломойский – журналист
  • СМИ об убийстве Безбабченко
  • Основные версии убийства мэра Тирасполя: Уголовщина, би ...
  • Почти как в Никарагуа
  • Значение победы Зеленского для Приднестровья
  • Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании прес ...
  • Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом
  • Кишиневские врачи об экс-главе МИДа Приднестровья: «Мы ...
  • Назад в лихие 90-е: В Одесской области связанным и со с ...
  • Пошумели и успокоились: Приднестровье отказалось от пре ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна