Наступила пора созревания самых вкусных и долгожданных овощей и фруктов, большинство из которых уже есть в продаже. Корреспондент " побывал на столичном «Зелёном рынке» и теперь рассказывает о ценовых изменениях, произошедших за предыдущие две недели.
К радости любителей клубники ягода становится более доступной. По сравнению с прошлой ценой в 50-55 рублей за килограмм, сейчас её продают за 20-25 рублей.
Практически в два раза подешевели огурцы. С 20-28 рублей они опустились до отметки 8-15 рублей за 1 кг.
В три раза упала цена на стручковый зелёный горошек. Ещё две недели назад его реализовывали за 70 рублей за 1 кг, теперь же – за 20 рублей.
На 10 рублей подешевели помидоры, на 7 рублей – вешенки, кабачки и свежая морковь, на 5 – молодой картофель и свёкла, а также шампиньоны. На два рубля подешевел лук.
Наряду с этим наблюдается и некоторое повышение цен. Сразу на 10 рублей подорожали свиное мясо и живой толстолобик. Теперь их реализуют за 70-75 рублей и 32-45 рублей за килограмм соответственно.
Также ценовой подъём наблюдается у некоторой молочной продукции. Например, брынза овечья подорожала на 20 рублей – до 80 рублей за кило, хотя ещё недавно стоила 50-60 рублей. На 5 рублей дороже реализуют козью и коровью брынзу, а также сметану.
За минувшую неделю свои ценовые позиции не изменили слабосолёная рыба, отдельные виды мясных изделий, а также бакалейные товары, стоимость которых в разных торговых павильонах может отличаться на 2-3 рубля.
К слову, продавцы рассказали нам об интересной тенденции: если делать покупки в будние дни, тот или иной товар можно приобрести на несколько рублей дешевле его привычной цены, особенно если прийти на базар в конце рабочего дня. В выходные цены всегда поднимают на 2-3 рубля.