Россия предлагает политическим силам Молдовы заключить временное коалиционное соглашение, чтобы потом провести честные, прозрачные досрочные выборы. Об этом на совместном с президентом Молдовы Игорем Додоном брифинге 3 июня заявил вице-премьер России, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак. По его словам, он специально прибыл в Молдову, чтобы донести позицию РФ до европейских и американских партнеров Молдовы накануне финальных переговоров о создании коалиции.
Начали с экономики... Брифинг президента Молдовы Игоря Додона и вице-премьера РФ Дмитрия Козака, который прошел в Кишиневе 3 июня, начался с экономической повестки.
Додон подробно остановился на торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией. Он рассказал, что с 2015 экспорт из Молдовы в Россию упал в два раза, но теперь есть положительная динамика развития торговли между странами. По данным президента, за первые три месяца 2019 года экспорт яблок и груш в РФ вырос на 27%, овощей — на 20%, а вина — на 43%. «Налицо польза от преференций, которые Россия предоставила Молдове в конце прошлого года», — подчеркнул Додон. Он добавил, что льготные пошлины будут действовать еще месяц, поэтому обсуждается их продление, но для этого нужна позиция правительства.
Вторая тема встречи Додона и Козака, по словам президента, — мигранты на территории РФ. Додон заявил, что есть договоренность о том, чтобы у граждан РМ при выходе на пенсию учитывали стаж их работы в России, и сейчас идут переговоры о реализации этой договоренности.
«Третий вопрос — отношения РФ и Молдовы на международных площадках. Мы — наблюдатели в ЕврАзЭС, но этого недостаточно», — отметил президент. По его словам, эти отношения нужно развивать и в рамках СНГ, и в рамках ЕС.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак тоже начал выступление с экономических вопросов. Он рассказал о росте объема торговли между Молдовой и Россией, но назвал его недостаточным. В пример он привел данные за 2012 и 2018 годы: $2 млрд против $1,6 млдр.
Российский чиновник добавил, что с Додоном они обсудили, как заботиться почти о 500 тыс. гражданах Молдовы в РФ, которые за последние три года прислали в Молдову переводов на $1,5 млрд. «Чтобы их поддержать, нужно тесное взаимодействие с молдавскими властями», — отметил Козак.
И закончили политикой Козак с сожалением подчеркнул, что на политическом уровне отношения между странами заморожены с 2016 года и подвижек нет. «Заседание молдавско-российской торгово-экономической комиссии давно должно было состояться в Кишиневе, но мы до сих ждем от них предложения. Хотя возобновление этих отношений было бы выгодно обеим сторонам», — добавил Козак.
Он сообщил, что обсудит этот вопрос с правительством. «Не обойдется без политики», — подчеркнул Козак, уточнив, что на этой встрече разъяснит позицию России по отношению к сложившейся политической ситуации.
По мнению Козака, в Молдове в парламент попали три политические силы, у которых взаимоисключающие позиции по поводу будущего страны. Он считает, что они не смогут сформировать долгосрочную и прочную коалицию, и неизбежны досрочные выборы.
«Если все же будут создаваться какие-то коалиционные соглашения, мы хотели бы донести свою позицию», — подчеркнул вице-премьер РФ.
Он коротко представил эту позицию: «Мы не отрицаем европейский выбор молдавского народа. Но это должен быть выбор народа. [...] Следует прислушаться к рекомендациям Венецианской комиссии и международного сообщества о системе выборов в Молдове, чтобы на выборах конкурировали программы и идеологии, а не личные мнения отдельных политиков. Особенно, если будут досрочные выборы».
Козак подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться в переговоры политических сил Молдовы. «Это их ответственность», — сказал спецпредставитель Путина.
На вопрос журналистов, какой он видит будущую коалицию, Козак заявил, что, «по его экспертному мнению, это должен быть союз с избирателем». «Союз должен быть с теми политическими силами, которые готовы на временное коалиционное соглашение, чтобы потом провести честные и прозрачные досрочные выборы», — заключил Козак. Источник