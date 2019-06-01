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Ситуация на реке улучшится, итоги встречи на высшем уровне

Ситуация на реке улучшится, итоги встречи на высшем уровне
Ситуация на реке улучшится, такой вывод я сделал после встречи, прошедшей, можно так сказать, на высшем уровне.
После последней моей публикации, в которой я высказал свое видение ситуации на реке и вокруг нее, а так же часть общественного мнения, реакция последовала незамедлительно, что не может не радовать. И я конечно был уверен что она будет, но не надеялся что так быстро. Мне написал Заместитель Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти – Руководитель Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской Республики Stanislav Kasap Касап Станислав Михайлович, предложил встретиться и обсудить вопросы затронутые мной в заметке.

На следующий же день мне позвонили и пригласили на встречу в правительство, естественно, так как тема для меня и моих единомышленников животрепещащая, я согласился. Прибыл на встречу в назначенное время и был приятно удивлен, увидев что после меня в приемную заходит начальник Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Сотников Василий Васильевич в сопровождении начальника Управления государственного экологического контроля (надзора) в области природопользования и охраны окружающей среды Соколова Якова Григорьевича.
Понял встреча будет продуктивной и скажем так прямолинейной.

В общем встреча продлилась более часа, обсуждение скажем так было бурным, в плане того, что были точки не соприкосновения, но в итоге нашли общие выходы из ситуаций, возникавших в ходе обсуждений. В принципе итогами встречи остался доволен, скажу честно был услышан, а это главное, были поручения, обещание и предложения. А вот и сами итоги:

Внедрение общественности в деятельность Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды (в дальнейшем Госслужбы). Инициатива внедрения общественных инспекторов в помощь деятельности Госслужбы была полностью поддержана как со стороны правительства так и самой Госслужбы. Василий Васильевич открытым текстом заявил, что реально это будет нужная помощь. При чем не только в рыболовстве, но и охоте.

Вопрос “контрольного лова” был обсужден и единогласно поддержано решение, проводить контрольные уловы только днем в присутствии инспектора службы и общественного инспектора.

Прогулочные катера, не менее важный вопрос в период нереста, был тоже обсужден все согласились, что в законе конечно разрешено транспортное судоходство в период нереста, но обещали подумать как свести наносимый урон от этого судоходства к минимуму, уменьшить звуковое сопровождение и возможно количество кругов хода судов “Грушка” и “Грибанов”.

Также рассмотрели вопрос разграничение нереста по видовому составу рыбы, вопрос конечно сложный, но опять же решили рассмотреть его и приняли к сведению.

Разработка положения по общественным инспекторам уже почти готова у Госслужбы, после окончания работы над ним, должна пройти встреча и утверждение положения. При чем обсудились полномочия общественных инспекторов, в некоторых моментах придется даже задействовать законодательную сторону, для внесения дополнений в закон об общественном контроле.

Обсудили вопрос спортивного рыболовства в период нереста, вопрос тоже не из легких, но нашли выход из ситуации который устроил всех.
Также поговорили о мелких многих вопросах, которые уже можно будет регулировать в процессе взаимодействия Госслужбы с общественностью.

В заключении скажу, огромное спасибо за быструю реакцию и открытый адекватный диалог. Честно скажу даже не надеялся, что встреча будет настолько продуктивной. Если реально, все что было оговорено притворится в реальность, а я почти на 100% уверен, что так и будет, то я “сниму шляпу”.

Юрий Бородин

  • Сегодня, 06:08
  • DTV
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