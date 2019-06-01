Ну что граждане власть имущие? Холодный душ визита Козака вас отрезвил? Или до сих пор еще не поняли, что с вами шутить уже не будут? Сказки про форпосты. русский мир и вообще... больше не проходят.
Цинизм всей ситуации заключался в том, что получая газ из России, который был рассчитан на то, что его реализация даст возможность поддерживать жизненный уровень населения Приднестровья на должном уровне используется как источник сверхприбылей для экономических агентов, который через власть выносят для себя такие решения. Как пример, чтобы было понятно о чем идет речь. Сегодня расчет газовой составляющей ( цены газа за 1000 кубометров) для населения в тех продуктах где он используется ( электричество, подогрев воды и прямое его использование) естественно без учета льготников составляет 25 долларов за 1000 кубометров. По крайней мере так было при Шевчуке. Для экономических агентов порядка 300 долларов. Но... Отдельными ЗАКРЫТЫМИ постановлениями Правительства есть экономические агенты, которые получают газ по цене порядка 10 долларов за тысячу кубометров. Вопросов кому принадлежат большинство этих предприятий мы задавать не будем. Получается что под красивыми лозунгами о Приднестровье как части русского мира скрывалась элементарная нажива на халявном газе.
А теперь давайте посмотрим чем нам и всему Приднестровью грозит полная оплата по коммерческой цене за поставляемый и потребляемый газ.
Первое - резкое поднятие цен по коммуналке ( газ, свет, свода и все то что использует электричество и результат переработки газа).
Второе - коллапс в теплоэнергетики. Сегодня государственные учреждения , министерства и ведомства, учебные заведения, больницы и тд ФАКТИЧЕСКИ НЕ ПЛАТЯТ за предоставленные услуги в виде тепла и горячей воды. А электричество погашается путем хитрых схем через опять таки бесплатный газ. То есть у них начнутся задолженности за потребленные услуги перед поставщиками, которые в свою очередь не смогут рассчитываться за энергоресурсы в полном объеме. Ну и естественно население, большая его часть , просто не вытянет полную оплату услуг энергетиков. Это касается в первую очередь пенсионеров и бюджетников.
Третье. Не секрет , что сегодня часть бюджета подпитывается за счет хитрых схем оплаты за газ а так же схемами с электроэнергии и тд. То есть будут прямые потери бюджета в части оплаты и финансирования.
Это только малая часть возможных последствий возможного решения. И что... А то что в это время даже газовые деньги , собранные сегодня, которые в нормальном государстве должны были бы использоваться для модернизации экономики и попыток смягчить последствия начала полной оплаты, траться на проекты, с которых можно легко снять пенку в виде откатов. То есть , видимо элита, готовит себе золотой парашют на случай возможного смазывания лыж и для обеспечения себе дальнейшего безбедного существования. Мы видим грандиозные проекты фонтанов , набережных, светофоров, перемещений больниц и других проектов. Идет тупо дерибан газовых денег. НУЖНО УСПЕТЬ.
Уважаемые местами чиновник. У меня создается впечатление , что жизнь вас ничему не учит. Опыт прошлого Президента для вас видимо так, пустое место.
Уважаемый Вадим Николаевич. Знаете в чем разница между Вами и Шевчуком? В том что прошлым заработком руководил он лично. Вы же исполнитель и факсимиле в этих схемах, с которых в основе своей , сливки снимаете не Вы. Ведь Вас предупредили еще на встрече С Козаком почти год назад. Но я понимаю , что вы просто физически не смогли решить тогда вопросы, которые были перед вами поставлены, в том числе прекратить дерибан российского газа. Ваши попытки устранится и показать что Вы не при делах не прокатят. Вам как руководителю Государства придется отвечать. И видимо Вам об этом уже четко сказали при крайней встрече. Попытки спрятаться в скорлупе замков, балов и раутов, закончится очень быстро. Потеряете все. И в отличии от Шевчука, который хапнул и постарался себе обеспечит подушку безопасности, останетесь ни с чем. А то что есть отберут. И такая же судьба ждет тех, кто сегодня крутится у кормушки газовых денег.
Господин Президент, шутки закончились и Вы это прекрасно понимаете. " Будут бить" как писали в одном юмористическом произведении. Заканчивайте играть с огнем. У Вас сегодня три источника недовольства Вами . Это те, кто привел Вас к власти и для кого Вы ширма для решения своих проблем и заработков, это Москва, которую видимо раздражает безволие и отрешение от государственных вопросов и народ, который Вы фактически обманули своими предвыборными обещаниями. И Вам придется выбрать , какой из источников опасности самый критичный. Оправдания " Моя хата с краю, и меня там вообще не было , я был на балу", не прокатит".
Ну а нас, уважаемые приднестровцы ждут очень серьезные потрясения. Если только правда об условиях полной оплаты за газ, это при нынешнем руководстве может даже означать конец нашей государственности.