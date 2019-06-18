Президенту Приднестровской Молдавской Республики В. Н. Красносельскому
Уважаемый Вадим Николаевич!
Координационный Совет Союза Оппозиционных Сил Приднестровья напоминает Вам, что нами 28 ноября 2018 года в Ваш адрес было направлено обращение с предложением Правительству Приднестровской Молдавской Республики снять гриф «Секретно» с газового специального счёта и включить эти средства публично в государственный бюджет ПМР на 2019 год. Однако, в ответе Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2018г. №3524/01-15 указано, что «в соответствии с частью второй пункта 3 статьи 4 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О государственной тайне» сведения о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением обобщённых показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства, относятся к государственной тайне».
В течение последних 28 лет поставка в Приднестровье бесплатного природного газа – это братская бескорыстная и безвозмездная финансовая помощь Российской Федерации, которая не имеет аналогов в мировой практике. Мы глубоко убеждены, что поддержка руководства Российской Федерации предоставляется для справедливого повышения уровня жизни граждан Приднестровья и российских граждан, проживающих на территории ПМР, для достойного пенсионного и медицинского обеспечения, а также своевременного, в соответствии с инфляцией, повышения зарплат работникам бюджетной сферы, выплат пособий и стипендий. Общеизвестно, что эти статьи расходов государственного бюджета ПМР не являются секретными, и цифры, изложенные в них, не составляют государственную тайну.
Из открытых источников информации известно, что за время независимости Приднестровья, в республику было поставлено российского газа более чем на шесть миллиардов долларов. Это, примерно, двадцать годовых бюджетов Приднестровской Молдавской Республики. Такой финансовой поддержки хватило бы не только для обеспечения социально-экономических обязательств государства перед своими гражданами, но и на восстановление разграбленной и проданной за копейки промышленности, и на льготное кредитование сельского хозяйства, на создание современных конкурентно способных экономических моделей.
Много чего можно было сделать хорошего для нашей Республики. Однако этого не произошло! Чтобы разрубить узел накопившихся проблем в Приднестровье прибыл российский вице-премьер и спецпредставитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Д. Н. Козак. Граждане ПМР воспрянули духом и ждут разрушения серых схем, рассекречивания информации по газовому специальному счёту и честного, эффективного использования гуманитарной помощи России на их благо. Народ Приднестровья имеет право знать, сколько поступает денег на газовый специальный счёт от реализации поставляемого Россией газа и куда они расходуются властными структурами.
Приоритетом в политике и ускорителем роста экономики Приднестровья была и будет Российская Федерация. Борьба, объявленная в России бандитскому олигархическому капитализму, должна послужить и для Вас сигналом к аналогичным действиям. Надеемся, что Вы, господин Президент, одной из своих основополагающих задач считаете возрождение принципов социальной справедливости и демократии, и не останетесь в стороне от судьбоносных исторических процессов.
В связи с вышеизложенными проблемами, Координационный Совет Союза Оппозиционных Сил Приднестровья и Патриотическое Общественное Движение «Справедливый Союз» г. Бендеры повторно инициирует: - рассекретить данные о суммах поступления, с указанием конкретных размеров и направлениях расходования средств газового специального счёта; - включить средства газового специального счёта в состав доходов бюджета Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год в соответствии с пунктом 1 статьи 97 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, принятой на всенародном референдуме 24 декабря 1995 года (в действующей редакции).
Председатель Патриотического Общественного Движения «Справедливый Союз» г. Бендеры, председатель Координационного Совета Союза Оппозиционных Сил Приднестровья В.Ф.Баринов
Сопредседатель Патриотического Общественного Движения «Справедливый Союз», зам. председателя Координационного Совета Союза Оппозиционных Сил Приднестровья А. И.Локтионов
Первый заместитель председателя Патриотического Общественного Движения «Справедливый Союз» Т.И.Белова 18 июня 2019 года