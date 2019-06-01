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В Тирасполе убийца бегал по микрорайону в крови

В Тирасполе убийца бегал по микрорайону в крови
В Тирасполе на Гвардейской, 11/б этим вечером произошло убийство. Один мужчина убил другого и попытался, по словам соседей, вытащить тело.
После происшествия убийца бегал по району весь в крови. Потом соседи увидели, как он тащит тело приятеля за ноги из подъезда. Вызвали милицию, передает tsv.md

Конфликт произошёл, судя по всему, во время застолья. В квартире всё в крови. В труп воткнут нож.
Убийца задержан, он находится в сильнейшем опьянении, практически в алкогольной коме. Так сказали эксперты Следственного комитета.
Соседи характеризуют убитого как бесконфликтного, пьющего человека. Убийцу тоже часто видели, вел себя раньше тихо.
  • Вчера, 19:04
  • DTV
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