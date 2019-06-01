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Незаконнно

Незаконнно

Венецианская комиссия назвала незаконными действия демократов по временной передаче полномочий главы государства премьер-министру или спикеру парламента для подписания тех или иных документов.

Об этом говорится в принятом сегодня инстанцией заявлении по ситуации в нашей стране. Тодуа: Теперь уже просто отставками судьи КС вряд ли обойдутся Венецианская комиссия посвятила отдельную статью в своем докладе случаям незаконного временного отстранения от должности президента Игоря Додона с передачей его исключительных прав другим государственным деятелям – то, что так активно практиковали последние 2,5 года демократы.

– Комиссия считает противоречащей Конституции процедуру отстранения от должности Президента Республики Молдова с наделением премьер-министра правом на подписание от его имени указов о роспуске парламента. Венецианская комиссия подчеркнула, что единственной возможностью для отстранения президента от должности является исключительно запуск процедуры отстранения президента от должности, а процедура наделения исполняющим обязанности задействуется только в случаях, предусмотренных Конституцией Республики Молдова, – отмечается в докладе инстанции.

Стоит напомнить, что на протяжении 2,5 лет демократы постоянно прибегали к процедуре отстранения президента от должности через подконтрольный им тогда Конституционный суд всякий раз, когда Игорь Додон отказывался подписывать противоречащие интересам государства документы.
  • Вчера, 19:20
  • DTV
  • Просмотров: 83
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