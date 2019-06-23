Dnestr.TV

 
0

Правительство Санду расторгнет контракт на поставку энергии с Молдавской ГРЭС

Правительство Санду расторгнет контракт на поставку энергии с Молдавской ГРЭС
С 1 апреля в Молдове новый поставщик электроэнергии — что будет с тарифами
Дефицит электроэнергии, который возникнет после расторжения контракта, кабинет министров Санду намерен покрывать за счет беспрецедентно резкого увеличения поставок из Украины.

Об этом говорится в пункте 2.4 Программы правительства на 2019 год, принятой 20 июня:
В соответствии с заключенными контрактами, начиная с 1 апреля и до 31 марта 2020 года электроэнергию в нашу страну будет поставлять госкомпания Energocom, которая является посредником при закупке энергии у Молдавской ГРЭС и украинского ДТЭК "Павлоградуголь". Энергия у этих предприятий закупается в пропорции 85% процентов на 15%. Собственное производство электроэнергии на правобережье обеспечивает потребности Молдовы менее чем на 20 процентов, остальное приходится покупать у Молдавской ГРЭС и на Украине.
Источник
  • Сегодня, 16:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Повлияла Украина. Приднестровье развернулось к ЕС
  • СМИ об убийстве Безбабченко
  • Афера от «Колумба». Турфирма обманула сотни людей
  • Второе показательное убийство: Арбитражный суд ПМР ликв ...
  • Источники: Влад Плахотнюк покинул Молдову через Приднес ...
  • Турагентство в Приднестровье обмануло сотни туристов
  • Геннадий Чорба: Это шедеврально!
  • Артур Пирожков - Зацепила | Пародия - Распустил
  • А в это время в Одессе
  • Политический шторм в Молдове

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Повлияла Украина. Приднестровье развернулось к ЕС
  • СМИ об убийстве Безбабченко
  • Афера от «Колумба». Турфирма обманула сотни людей
  • Второе показательное убийство: Арбитражный суд ПМР ликв ...
  • Источники: Влад Плахотнюк покинул Молдову через Приднес ...
  • Турагентство в Приднестровье обмануло сотни туристов
  • Геннадий Чорба: Это шедеврально!
  • Артур Пирожков - Зацепила | Пародия - Распустил
  • А в это время в Одессе
  • Политический шторм в Молдове
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна