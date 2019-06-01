В Молдове переменная облачность, на севере возможны дожди с грозами. В Бричанах ожидается плюс 28. В Сороках на градус больше. Плюс 30 будет в Бельцах. В Оргееве 31. В Тирасполе синоптики прогнозируют 32 градуса. В Леове, Комрате и Кагуле - плюс 33.



В Кишиневе ночью термометры покажут 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 31-ого. В ближайшее время ожидается переменная облачность, дневной максимум составит 30 градусов.



И о погоде в Европе. В Риме и Париже ожидается 34 градуса. В Мадриде пасмурно и плюс 31. В Берлине ясно и 29 градусов. В Лондоне плюс 24.



В Будапеште термометры покажут 30 градусов. В Вене на градус меньше. В Праге и Варшаве солнечно и плюс 28. В Белграде возможны дожди, воздух прогреется до 26-ти.



В Афинах будет очень жарко - до 37 градусов. В Бухаресте и Киеве переменная облачность и плюс 31. В Анкаре ясно и 28 градусов. В Москве дневной максимум составит плюс 25.