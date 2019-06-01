Dnestr.TV

 
0

Какая будет погода?

Какая будет погода?
В Молдове переменная облачность, на севере возможны дожди с грозами. В Бричанах ожидается плюс 28. В Сороках на градус больше. Плюс 30 будет в Бельцах. В Оргееве 31. В Тирасполе синоптики прогнозируют 32 градуса. В Леове, Комрате и Кагуле - плюс 33.

В Кишиневе ночью термометры покажут 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 31-ого. В ближайшее время ожидается переменная облачность, дневной максимум составит 30 градусов.

И о погоде в Европе. В Риме и Париже ожидается 34 градуса. В Мадриде пасмурно и плюс 31. В Берлине ясно и 29 градусов. В Лондоне плюс 24.

В Будапеште термометры покажут 30 градусов. В Вене на градус меньше. В Праге и Варшаве солнечно и плюс 28. В Белграде возможны дожди, воздух прогреется до 26-ти.

В Афинах будет очень жарко - до 37 градусов. В Бухаресте и Киеве переменная облачность и плюс 31. В Анкаре ясно и 28 градусов. В Москве дневной максимум составит плюс 25.


  • Сегодня, 05:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Повлияла Украина. Приднестровье развернулось к ЕС
  • СМИ об убийстве Безбабченко
  • Афера от «Колумба». Турфирма обманула сотни людей
  • Второе показательное убийство: Арбитражный суд ПМР ликв ...
  • Источники: Влад Плахотнюк покинул Молдову через Приднес ...
  • Турагентство в Приднестровье обмануло сотни туристов
  • Геннадий Чорба: Это шедеврально!
  • Артур Пирожков - Зацепила | Пародия - Распустил
  • А в это время в Одессе
  • Политический шторм в Молдове

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Повлияла Украина. Приднестровье развернулось к ЕС
  • СМИ об убийстве Безбабченко
  • Афера от «Колумба». Турфирма обманула сотни людей
  • Второе показательное убийство: Арбитражный суд ПМР ликв ...
  • Источники: Влад Плахотнюк покинул Молдову через Приднес ...
  • Турагентство в Приднестровье обмануло сотни туристов
  • Геннадий Чорба: Это шедеврально!
  • Артур Пирожков - Зацепила | Пародия - Распустил
  • А в это время в Одессе
  • Политический шторм в Молдове
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна