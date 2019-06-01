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В Приднестровье заключенных больше всех в Европе

В Приднестровье заключенных больше всех в Европе
Молдова вошла в пятерку стран с самым большим числом заключенных
Республика Молдова входит в число стран Европы с самыми высокими показателями тюремного заключения.
Первое место занимает Российская Федерация. Впереди Молдовы находятся также Литва, Азербайджан и Грузия. Данные предоставлены Ассоциацией «Promo-LEX», передает tv8.md.

В топ-10 страна занимает пятое место. На 100 000 человек в стране 215,2 заключенных.

Ситуация в приднестровском регионе вызывает у «Promo-LEX» вызывает еще большую тревогу. Там на 100 тысяч человек приходится 481,8 заключенных. Эти цифры превосходят показатели Российской Федерации, которая занимает первое место в рейтинге.

Молдова также была включена в список стран с общей проблемой переполненности пенитенциарных учреждений. страна является четвертой после Северной Македонии, Румынии, Франции и Италии.
  • Сегодня, 15:29
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