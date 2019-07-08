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В роли повара: Посла США научили готовить плацинды и засаливать огурцы

В роли повара: Посла США научили готовить плацинды и засаливать огурцы
Посол США в Молдове Дерек Хоган почувствовал себя настоящим молдавским хозяином. Он надел фартук и делал плацинды с вишней по традиционному молдавскому рецепту и узнал, что такое засолка огурцов. Он попробовал и другие блюда и был впечатлен гастрономическими традициями Республики Молдова. Это произошло во время посещения комплекса «Старый Оргеев» для оценки результатов инвестиций правительства США в этой области.

Посол США в Республике Молдова вместе с помощником администратора USAID Броком Биерманом отправились на один день в культурно-природный заповедник «Старый Оргеев», который входит в список самых посещаемых туристических достопримечательностей Республики Молдова. Визит начался с мастер-класса традиционных блюд, приготовленных по рецептам, передаваемым из поколения в поколение. Американские чиновники узнали от деревенских женщин секреты приготовления плацинд на очаге.

«Для меня это первый опыт такого рода», – признался Дерек Хоган. И поскольку все домохозяйки находятся в разгар приготовления заготовок на зиму, американские чиновники помогли им приготовить несколько банок соленых огурцов. «У вас замечательные традиции, было здорово участвовать в мастер-классе, Ждем, когда плацинды будут готовы», – сказал посол США в Республике Молдова.

«Я думаю, что эти традиции сохранялись на протяжении сотен лет многими поколениями», – добавил помощник администратора USAID Брок Бирман. С 2012 года правительство США поддерживало развитие индустрии туризма, проводя мероприятия по популяризации культурно-природного заповедника «Старый Оргеев». До настоящего времени гранты получили 27 сельских пансионатов, а финансовая помощь позволила диверсифицировать туристические услуги в соответствии с западными стандартами.
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  • 8-07-2019, 20:29
  • DTV
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