Dnestr.TV

 
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Саакашвили пишет..

Саакашвили пишет..

Я только прилетел из Варшавы, и мы поговорили в аэропорту Борисполь с премьер-министром Молдовы Майей Санду и ее чудесной командой, в которую вошел Нику Попеску, блистательный министр иностранных дел. Делегация возвращалась в Кишинев после очень успешной встречи с президентом Зеленским.

Майя как всегда впечатляет, но сейчас видно, что на ее хрупкие плечи выпала историческая ответственность, которая выпадает очень небольшому количеству людей в мире. Она реально может превратить Молдову в образец успешных реформ для всего региона.
  • Вчера, 07:52
  • DTV
  • Просмотров: 215
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