Киевский районный суд Одессы отправил за решётку организатора похищения экс-мэра Тирасполя Андрея Безбабченко, которое закончилось смертью потерпевшего.



Тело Безбабченко нашли в селе Вапнярка Коминтерновского района (переименован в Лиманский). Рядом с телом стоял автомобиль Infiniti. Тело погибшего было прислонено к стене заброшенного здания, а руки связаны.



Правоохранителям понадобилось время для того, чтобы выйти на преступников, однако охота завершилось успешно. По данным следствия, убийцами стали трое граждан непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Узнав, что экс-мэр Тирасполя живёт в Новой Дофиновке Одесской области и зная, что он является весьма состоятельным человеком, они решили похитить его и заставить заплатить за свою жизнь круглую сумму. Поселившись в Крыжановке, преступники некоторое время следили за жертвой, изучая его график и маршруты передвижения.



Убийцу экс-мэра Тирасполя отправили в СИЗО: он планировал грабёж, а душегубом стал случайно

Андрей Безбабченко



Наконец, 21 мая они перешли к активным действиям: ворвавшись в дом, где жил Безбабченко, они связали его, погрузили в багажник его же автомобиля Infinity и отвезли к заброшенному зданию в Вапнярке, где принялись избивать, требуя деньги. Пытая похищенного, мужчины перестарались, и Бабченко скончался. Испугавшись, преступники бросили тело прямо на месте преступления и попытались скрыться.



Убийцу экс-мэра Тирасполя отправили в СИЗО: он планировал грабёж, а душегубом стал случайно

Тело Безбабченко нашли на следующий день местные жители.

Теперь преступникам грозит уголовная ответственность не только за разбой, похищение человека и угон транспортного средства, но ещё и за убийство.