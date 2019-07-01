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К чему бы это? - Европу накрывает эпидемия сифилиса

К чему бы это? - Европу накрывает эпидемия сифилиса

Европейцы все чаще заражаются сифилисом, свидетельствую данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на РЕН.

В 30 странах Европы с 2007 по 2017 год выявлено более 260 тысяч случаев заражения сифилисом. При этом с 2010 года заболеваемость увеличилась на 70%.

Основной фактор распространения — незащищенный секс.

Самая острая ситуация с сифилисом в ФРГ, Британии, Ирландии, Исландии и на Мальте.
  • Вчера, 09:37
  • DTV
  • Просмотров: 163
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