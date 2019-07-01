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Вирус африканской чумы в Румынии

Вирус африканской чумы в Румынии

Вирус африканской чумы свиней набирает оборот на территории Румынии. Новые случаи были подтверждены Институтом диагностики и здоровья животных в коммуне Ислаз в округе Телеорман.

Подозревается, что в 6 хозяйствах есть больные животные, информирует ветеринарное управление здравоохранения и безопасности пищевых продуктов округа Телеорман, передает tv8.md

В результате подтверждения диагноза африканской чумы и на фоне подозрений о наличии болезни и в других хозяйствах было принято решение об уничтожении всех свиней в радиусе населенного пункта Ислаз. Действие начнется уже сегодня.

До этого времени из-за чумы свиней в округе Телеорман было убито 3 125 свиней, все из домашних хозяйств. Владельцам будет возмещен ущерб государством.

Напомним, что в июне власти Республики Молдова объявили о вспышке африканской чумы свиней у кабанов, обнаруженных в лесном фонде в районе Липкан Бричанского района. Республиканский ветеринарный диагностический центр с помощью лабораторных исследований подтвердил наличие вируса в образцах, собранных у шести трупов кабана.
point.md
  • Вчера, 12:30
  • DTV
  • Просмотров: 91
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