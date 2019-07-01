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Украинец обокрал Microsoft

Украинец обокрал Microsoft

25-летний гражданин Украины Владимир Квашук участвовал в тестировании онлайн-платформы розничной торговли Microsoft
Бывшего сотрудника корпорации Microsoft обвинили в краже 10 миллионов долларов в цифровой валюте, сообщает MarketWatch.

По заявлению прокурора США в Сиэтле, 25-летний гражданин Украины Владимир Квашук участвовал в тестировании онлайн-платформы розничной торговли Microsoft.

Он обвиняется в краже цифровой валюты, такой как подарочные карты, которые можно было обменять на продукты Microsoft, затем перепродать их в Интернете. Полученные деньги украинец использовал для покупки автомобиля Tesla за 162 000 долларов и дома стоимостью 1,6 млн долларов в Рентоне, штат Вашингтон.

Прокуроры говорят, что он был уволен в июне 2018 года после того, как эта схема была раскрыта, и что за семь месяцев его деятельности на его банковские счета было переведено 2,8 млн долларов.
www.segodnya.ua
  • Сегодня, 14:32
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