25-летний гражданин Украины Владимир Квашук участвовал в тестировании онлайн-платформы розничной торговли Microsoft Бывшего сотрудника корпорации Microsoft обвинили в краже 10 миллионов долларов в цифровой валюте, сообщает MarketWatch.
По заявлению прокурора США в Сиэтле, 25-летний гражданин Украины Владимир Квашук участвовал в тестировании онлайн-платформы розничной торговли Microsoft.
Он обвиняется в краже цифровой валюты, такой как подарочные карты, которые можно было обменять на продукты Microsoft, затем перепродать их в Интернете. Полученные деньги украинец использовал для покупки автомобиля Tesla за 162 000 долларов и дома стоимостью 1,6 млн долларов в Рентоне, штат Вашингтон.
Прокуроры говорят, что он был уволен в июне 2018 года после того, как эта схема была раскрыта, и что за семь месяцев его деятельности на его банковские счета было переведено 2,8 млн долларов. www.segodnya.ua