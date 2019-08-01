В первом полугодии 2019 года динамика переговорного процесса характеризовалась существенным замедлением, связанным с электоральным циклом и последующим затяжным формированием органов власти в Республике Молдова, что привело к фактической приостановке работы переговорного процесса.
За отмеченный период не состоялось ни одной встречи на уровне представителей по политическим вопросам, что, в свою очередь, блокировало работу «Постоянного совещания по политическим вопросам…» и реализацию договоренностей, зафиксированных в Протоколе по итогам римской встречи в формате «5+2» от 29-30 мая 2018 года.
В условиях отсутствия полноценного диалога между Приднестровьем и Республикой Молдова важную роль играла челночная дипломатия внешних участников переговорного процесса. Главная цель данной работы посредников и наблюдателей состояла в сохранении стабильности и недопущении отката в процессе имплементации ранее достигнутых договоренностей.
18 января Приднестровье и Молдову посетил Действующий Председатель ОБСЕ, Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак. Приднестровское урегулирование было выбрано Словакией в качестве одного из приоритетов. М. Лайчак призвал стороны полностью исполнить договорённости, включённые в протоколы последних трёх встреч в формате «5+2».
6 февраля в МИД ПМР состоялась встреча Министра иностранных дел ПМР В.В. Игнатьева с делегацией представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе в формате «Постоянного совещания…». На встрече до сведения зарубежных дипломатов была доведена информация о ходе исполнения обязательств Приднестровья по договоренностям переговорного процесса.
С оптимизмом в части продолжения успешного диалога на приднестровском треке М. Лайчак выступал и с трибуны ООН. 7 марта на заседании Совета Безопасности ООН он заявил об ожидаемом прогрессе в реализации договорённостей по вопросам телекоммуникаций и участия в международном дорожном движении коммерческого транспорта из Приднестровья.
В ходе своего визита в Приднестровье и Молдову 2 апреля Посол по особым поручениям МИД России С.Н. Губарев констатировал наличие необоснованной паузы в переговорном процессе, вызванной уклонением молдавской стороны от диалога. В целях восстановления ритмичной работы формата «5+2» российский дипломат заявил о необходимости консолидированного содействия внешних партнеров диалогу между сторонами переговорного процесса. В этой связи была поддержана инициатива приднестровской стороны об организации визита делегации посредников и наблюдателей в Приднестровье и Молдову для ознакомления с ситуацией на месте.
16 апреля было распространено заявление Действующего Председателя ОБСЕ М. Лайчака, в котором указывалось на необходимость активизации диалога между Приднестровьем и Молдовой. С учётом фактической неготовности молдавских представителей к диалогу с Приднестровьем из-за внутриполитического кризиса в РМ в заявлении ДП ОБСЕ выражалась надежда на скорейшее формирование стабильного правительства в Кишинёве, которое будет в дальнейшем конструктивно вовлечено в процесс приднестровского урегулирования на всех уровнях.
В условиях отсутствия должной реакции со стороны Республики Молдова 11 мая Тирасполь и Кишинёв посетил Специальный Представитель ДП ОБСЕ Франко Фраттини. В ходе визита дипломат призвал стороны активизировать усилия для поддержания позитивной динамики в переговорном процессе вне независимости от внутриполитических процессов.
Несмотря на готовность Приднестровья и призывы международных участников переговорного процесса к продолжению работы на экспертном уровне, за первые 6 месяцев текущего года состоялось всего 12 заседаний экспертных (рабочих) групп по мерам укрепления доверия и развитию взаимодействия: по вопросам экономики (1 встреча), по вопросам здравоохранения (1 встреча), по таможенным вопросам (1 встреча), по железнодорожному транспорту (1 встреча), заседание экспертных подгрупп по правам человека (1 встреча), консультации экспертов по вопросу усыновления детей (2 встречи), по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства (2 встречи), по вопросам экологии (1 встреча), по вопросу почтовой связи (2 встречи).
В рамках встреч экспертных (рабочих) групп по тематике функционирования Пунктов регистрации транспортных средств в городах Тирасполе и Рыбнице наметились негативные тенденции. Отсутствие продвижения по принципиальным вопросам используемых для международного дорожного движения водительских удостоверений и допуска к механизму транспортных средств, принадлежащих международным грузопассажирским перевозчикам, сопровождается пробуксовкой по вине молдавской стороны в урегулировании технических сложностей, что в совокупности препятствует реализации Протокольного решения в полном соответствии с его предназначением и приводит к критическому снижению интереса населения к механизму.
По приглашению приднестровской стороны при содействии Миссии ОБСЕ 17 апреля состоялся визит эксперта в области регистрации и импорта медикаментов Майкла Морриса с целью изучения и подготовки рекомендаций по урегулированию имеющихся противоречий в связи с импортом лекарственных средств в Приднестровье. В развитие результатов данной встречи Приднестровье направило в адрес ОБСЕ развернутые ответы на ряд интересующих эксперта вопросов относительно механизма импорта медико-фармакологической продукции, а также функционирования системы контроля над данной продукцией и обеспечения ею населения республики.
6 июня по взаимному согласию ПМР и РМ продлили действие договоренности «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» до 31 декабря 2019 года с возможностью ее пролонгации при наличии согласия сторон. Приднестровская сторона рассчитывает на то, что подписание Дополнительного протокола позволит продолжить работу по устранению барьеров и компромиссному урегулированию существующих проблемных аспектов в сфере железнодорожного сообщения, включая необоснованный запрет РМ на провоз горюче-смазочных материалов через пограничный переход «Слободка-Колбасна».
К новым проблемным вопросам в диалоге между Приднестровьем и Молдовой в отчетный период следует отнести задержание таможенными структурами РМ периодических печатных изданий, поступающих из Российской Федерации в Приднестровье. Так, несмотря на многолетнее взаимодействие между почтовыми предприятиями Приднестровья и Республики Молдова, молдавская сторона в одностороннем порядке потребовала осуществлять таможенное оформление периодических печатных изданий с сопутствующими финансовыми издержками. Благодаря активному вовлечению международных участников переговорного процесса профильным специалистам и почтовым службам ПМР и РМ удалось достигнуть промежуточной договорённости по данному вопросу.
В то же время Министерство иностранных дел ПМР продолжило активную политико-дипломатическую работу, направленную на недопущение ухудшения условий хозяйственной деятельности экономических агентов ПМР в контексте установления совместного таможенного контроля РМ и Украины на приднестровско-украинской государственной границе.
II. Взаимодействие со странами СНГ
Взаимодействие с Российской Федерацией
Взаимодействие с Российской Федерацией остается одним из приоритетов внешней политики Приднестровья. Оно включает политико-дипломатическое, экономическое, социально-гуманитарное и культурное измерения. В 2019 году была сохранена позитивная динамика контактов и расширены направления двустороннего сотрудничества.
Одним из наиболее значимых шагов стало открытие Официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Российской Федерации. Его руководителем стал Леонид Афанасьевич Манаков - вице-президент Гильдии российских адвокатов.
Представительство активно функционирует, проводит прием граждан, а также реализует общественно значимые мероприятия. Так, 19 июня состоялся круглый стол «Неотвратимость наказания за преступления против народа Приднестровья в период военной агрессии Молдовы в 1990-1992 годах», нацеленный на политико-правовую оценку агрессии Молдовы против Приднестровья. Ранее на площадке Представительства прошла презентация издания «Политико-правовые основы международного признания ПМР». Также Официальное Представительство организовало шествие «Приднестровье. Бессмертный полк» в рамках марша «Бессмертного полка» в Москве.
Ведется активное взаимодействие с внешнеполитическим ведомством России. За отчетный период состоялось 5 встреч с Послом по особым поручениям МИД России С.Н. Губаревым, в рамках которых стороны обсуждали состояние молдо-приднестровского переговорного процесса, поддержание стабильного функционирования миротворческой миссии под эгидой России, развитие торгово-экономического сотрудничества. Стоит отметить то, что за 5 месяцев 2019 года совокупный торговый оборот с Россией вырос более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года и составил около 50 млн. долларов США.
В отчетный период ряд сотрудников внешнеполитического ведомства ПМР были командированы в МИР РФ с целью повышения своих навыков и квалификации. Стажировки в МИД России являются важным практическим элементом по поддержанию двусторонних связей, а доверительный диалог с сотрудниками внешнеполитического ведомства России позволил обменяться мнениями по актуальным вопросам региональной и мировой политики.
Продуктивным также является сотрудничество в гуманитарной сфере. 12 июня на площадке ПГУ им. Т.Г. Шевченко состоялось открытие Контактного центра по взаимодействию с Россотрудничеством, задачей которого является реализация в Приднестровье проектов Россотрудничества, а также отдельных мероприятий культурной и просветительской направленности. Первым таким мероприятием стала демонстрация документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», состоявшаяся в преддверии Дня памяти и скорби 21 июня. Планируются и иные проекты, в частности подключение школ республики к российской библиотечной сети, развертывание виртуального музея, курсы повышения квалификации для педагогов школ и университета.
За прошедший период состоялось 2 визита Заместителя Председателя Правительства России Д.Н. Козака в Приднестровье. В рамках встреч обсуждались вопросы переговорного процесса, миротворческой операции и развития сотрудничества по экономической линии, в частности поставки сельскохозяйственной продукции ПМР на российский рынок.
Взаимодействие с Украиной
В отчетный период Министерство иностранных дел ПМР продолжило предпринимать действия, направленные на отмену специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), введенных Украиной в отношении ОАО «Молдавский металлургический завод». Украинская сторона дополнительно была проинформирована о негативных последствиях от ограничительных мер для экономики республики, а также для торгово-экономической сферы Приднестровья и соседних государств. В результате проведенной при участии внешнеполитического ведомства ПМР работы введенные 21 июня 2018 года экономические санкции в отношении ОАО «Молдавский металлургический завод» были отменены 20 марта.
МИД ПМР находится в постоянном контакте с Посольством Украины в РМ и МИД Украины по вопросам защиты интересов приднестровских предприятий, передвижения граждан и транспортных средств по территории Украины, а также по консульским аспектам.
Взаимодействие со странами Кавказа
За отчетный период Министерство иностранных дел ПМР продолжило активную работу со странами Кавказа. Проводятся регулярные встречи с главами официальных представительств Абхазии и Южной Осетии в Приднестровье. Их основной тематикой является обсуждение перспектив и механизмов совершенствования двустороннего сотрудничества, в том числе межведомственного, а также взаимодействия в многосторонних форматах, в том числе на площадке Сообщества «За демократию и права народов».
Развиваются также контакты загранучреждений. В феврале состоялась встреча Главы Официального Представительства ПМР в Российской Федерации Л.А. Манакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в РФ И.М. Ахба. Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества Абхазии и Приднестровья.
Новым треком совместной работы стало взаимодействие с Послом по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани, в ходе встречи с которым обсуждались перспективы двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, в частности, – проведение совместных мероприятий в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.
В честь 25-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Приднестровьем и Абхазией была выпущена одноименная серия марок.
В конце июня в Абхазии состоялся круглый стол, посвященный 25-летию миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта. Принявший в мероприятии участие сопредседатель Объединенной контрольной комиссии О.Л. Беляков рассказал об опыте миротворчества в Приднестровье.
III. Сотрудничество со странами дальнего зарубежья и международными организациями
В первом полугодии 2019 года Министерство иностранных дел ПМР в соответствии с положениями Концепции внешней политики ПМР осуществляло деятельность по развитию взаимодействия с международными организациями и зарубежными странами, в рамках которой было организовано проведение 74 различных международных мероприятий.
Важным событием отчетного периода стала публикация второго отчета Старшего эксперта ООН по правам человека Томаса Хаммарберга, подготовленного по итогам его визита в Приднестровье в 2018 году. Эксперт изучил изменения в области прав человека, произошедшие с момента публикации своего первого отчета о правах человека в Приднестровье в 2013 году, и отметил улучшение положения людей с ограниченными возможностями, совершенствование системы здравоохранения в пенитенциарном секторе, а также прогресс в области противодействия насилию в отношении женщин.
Профильные агентства ООН в отчетном периоде традиционно оказывали поддержку приднестровской системе здравоохранения. Внимание было заострено на ключевых проблемах таких как: лечение и профилактика туберкулеза, диагностика и лечение ВИЧ, иммунизация, а также поддержка материнства и детства.
Стоит отметить участие Главы Официального Представительства ПМР в Российской Федерации Л.А. Манакова в 40-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, состоявшейся 21 марта. В рамках заседания Л.А. Манаков выступил с докладом о государственности Приднестровья как гарантии соблюдения прав и свобод человека. В ходе своего выступления Глава представительства подчеркнул, что Приднестровье открыто к сотрудничеству в области прав человека с ведущими международными организациями, рассказал об успехах в сфере здравоохранения Приднестровья, достигнутых благодаря масштабной работе совместно с международными организациями.
В рамках Года экологии и благоустройства Министерство иностранных дел ПМР инициировало консультации с международными донорами с целью привлечения материально-финансовой поддержки для обеспечения соответствующей проектной деятельности. В частности, достигнута договоренность с Миссией ОБСЕ относительно реализации проекта, предусматривающего вывоз и утилизацию непригодных пестицидов с территории республики. Наряду с этим ведутся переговоры по вывозу иных опасных химических веществ, включая использованные батарейки, а также снятого с эксплуатации оборудования, содержащего источники ионизирующего излучения.
В рамках мер по реконструкции и модернизации систем водоотведения и водоснабжения в городе Дубоссары во взаимодействии с Германским обществом по международному сотрудничеству продолжается реализация проектов по улучшению ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения города, а также близлежащих населенных пунктов. Местному оператору водоснабжения и водоотведения было предоставлено новое оборудование, планируются работы по созданию новых сетей водоснабжения в городе Дубоссары.
Завершился проект по оснащению техникой и оборудованием приднестровских пожарных частей при поддержке Посольства Великобритании, «Восточного альянса за безопасный транспорт» (EASST) и FireAid. В Приднестровье поступило четыре пожарных автомобиля, специализированное оборудование для пожаротушения, а также оборудование для спасения на воде. Сотрудники пожарной службы Приднестровья приняли участие в обучающих курсах по тушению крупных пожаров на базе специализированного тренингового учреждения Великобритании. Кроме того, британские организации провели серию «открытых уроков» для школьников, в ходе которых дети ознакомились с основами безопасности дорожного движения.
4 июня в Приднестровье прибыли послы, сотрудники дипломатических представительств и международных организаций из 13 стран: Швеции, Великобритании, Чехии, Нидерландов, Австрии, Венгрии, Германии, Франции, Италии, Румынии, Литвы, Ирландии, Польши, а также руководство Делегации ЕС в Молдове и представители международных организаций.
На площадке ПГУ им. Т.Г. Шевченко состоялась организованная в рамках укрепления международных связей Приднестровья презентация культурных и образовательных проектов стран Европейского союза. Центральным событием стало общественно-культурное мероприятие «Мир во имя будущего». Цель проведения мероприятия, организованного в Бендерской крепости – объединение представителей разных народов вокруг общечеловеческих ценностей и идей, направленных на сохранение мира и дружбы народов во имя благополучного будущего.
В отчетный период в качестве технической и гуманитарной помощи в Приднестровье поступило порядка 740 тыс. евро на развитие различных проектов социального характера. IV. Обеспечение внешнеэкономической деятельности
В первом полугодии 2019 года МИД ПМР продолжил системную работу в сфере внешнеэкономической деятельности.
В контексте международного сотрудничества состоялся ряд встреч руководства республики с Главой Делегации ЕС в РМ П. Михалко, на которых стороны обсудили вопросы взаимной торговли с учетом ранее достигнутых договоренностей, а также сотрудничество в сфере изучения опыта ЕС по отраслевым направлениям.
Наблюдается положительная динамика в развитии двусторонних контактов с европейскими странами. В ходе встречи на площадке Министерства экономического развития ПМР с делегацией МИД Австрии, а также в рамках визита в Приднестровье статс-секретаря Федерального министерства финансов Австрии Х. Фукса особое внимание было уделено обсуждению параметров функционирования нового законодательства ПМР в области инвестиций и вопросов, связанных с поддержкой государством развития туризма. Инвестиционной привлекательности Приднестровья также была посвящена презентация Агентства по инвестициям Приднестровской Молдавской Республики на состоявшейся 3 июня встрече с представителями молдавско-итальянской ТПП и деловых кругов Италии.
Приднестровье продолжает сотрудничество с экономическими экспертными структурами, включая EUBAM и немецкую консалтинговую компанию Berlin Economics.
В рамках состоявшейся 19 февраля встречи руководства и профильных сотрудников Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР с приглашенным EUBAM фитосанитарным экспертом Я. Зандарским была представлена инициатива европейской стороны относительно расширения сотрудничества между фитосанитарными лабораториями ПМР и РМ.
20 марта в ходе встречи с профильными специалистами органов государственной власти ПМР сотрудники EUBAM анонсировали реализацию проекта по изучению существующих механизмов надзора за рынком потребительских товаров в Приднестровье с целью разработки дорожной карты по повышению его эффективности.
Продолжилось сотрудничество приднестровских ведомств социально-экономического блока с Berlin Economics.
Специалисты компании завершили первую фазу проекта в сфере дуального образования, реализуемого совместно с GIZ и Швейцарским агентством по развитию, проанализировав существующую в Приднестровье систему профессионально-технического образования.
Кроме того, эксперты компании изучили инвестиционное законодательство Приднестровья с точки зрения соответствия передовым международным практикам.
Наряду с этим Berlin Economics ведет работу по подготовке рекомендаций для приднестровской стороны относительно механизма страхового кредитования экспортных операций.
V. Общественно-информационное направление деятельности
В первом полугодии 2019 года работа МИД ПМР в области публичных коммуникаций базировалась на принципах своевременного освещения реализации внешнеполитического курса Приднестровской Молдавской Республики как в части распространения посредством официальных ресурсов информации о деятельности внешнеполитического ведомства ПМР, так и акцентирования внимания аудитории его ресурсов на значимых публикациях иных источников, в том числе зарубежных.
Официальный сайт Министерства иностранных дел ПМР остается основным источником актуальной информации о внешнеполитической деятельности республики. Оперативность и содержательность публикуемого контента обеспечивают привлекательность ресурса для посетителей, а также гарантируют предоставление достоверной и объективной информации для последующего использования в официальных СМИ Приднестровья и зарубежных стран.
Общая посещаемость официального сайта МИД ПМР за первое полугодие 2019 года составила порядка 21 000 уникальных посещений. Ежедневная (будние дни) посещаемость ресурса составляет от 300 до 550 посещений.
Продолжается системная работа в социальных сетях ведомства. На настоящий момент МИД ПМР присутствует в социальных медиа Facebook и Twitter. Информация, размещаемая на официальном сайте МИД, дублируется на площадках социальных сетей. Отдельное внимание уделяется видео-контенту. Так, на официальном сайте МИД ПМР (на платформе аккаунта в YouTube) в отчетный период было размещено 52 видеосюжета.
За отчетный период на официальном сайте МИД ПМР размещено 82 новостных сообщения, 5 интервью и 2 комментария руководства МИД ПМР, в которых были затронуты актуальные вопросы молдо-приднестровского переговорного процесса, отдельные аспекты развития российско-приднестровского взаимодействия, а также сотрудничества со странами дальнего зарубежья и международными организациями.
В интервью итальянскому изданию «Parma Daily» внимание было уделено истории Приднестровской Молдавской Республики, отдельным аспектам функционирования приднестровской экономики, целям и задачам внешней политики ПМР, а также взаимодействию Италии и Приднестровья. Заместитель министра иностранных дел ПМР А.П. Стецюк в ходе общения с журналистом отметил успехи приднестровской экономики в международном масштабе. Дипломат подробно рассказал итальянскому исследователю о разнообразии промышленных предприятий Приднестровья, а также об основных направлениях экспорта товаров.
В комментарии ИА «Новости Приднестровья» В.В. Игнатьев назвал открывшееся Официальное Представительство ПМР в Москве действующей площадкой, которая будет выполнять комплексный функционал задач. По мнению главы внешнеполитического ведомства ПМР, важнейшей составляющей такой деятельности является работа с приднестровскими гражданами, проживающими в Российской Федерации.
Отвечая на вопросы редактора венгерской газеты «Фиделё» Я. Московича, В.В. Игнатьев рассказал о динамике переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова, а также о целях и задачах внешней политики ПМР. Говоря о текущем состоянии диалога с Молдовой, В.В. Игнатьев обратил внимание на успехи сторон в реализации некоторых ранее достигнутых договоренностей и отметил заинтересованность приднестровской стороны в продолжении такой парадигмы диалога.
В беседе Министра с корреспондентом издания «Комсомольская правда» в Молдове был сделан акцент на диалоге между Приднестровьем и Республикой Молдова, характере отношений Приднестровья с Украиной, а также влиянии внутриполитической ситуации в Молдове на ход переговорного процесса. Отдельное внимание в ходе интервью собеседники уделили перспективам международного признания независимости Приднестровской Молдавской Республики. В частности, В.В. Игнатьев подробно рассказал, почему признание независимости Приднестровского государства является единственно возможным сценарием справедливого урегулирования всего комплекса противоречий между Приднестровьем и Молдовой.
С венгерскими журналистами, готовящими для государственного телевидения Венгрии репортаж об истории пребывания древних венгров на территории Приднестровья, Министр иностранных дел ПМР провел беседу об истории Приднестровья, отношении государства к сохранению археологического наследия и развитии международных контактов в культурно-гуманитарной сфере. В.В. Игнатьев особо подчеркнул, что для Приднестровского государства сохранение исторической памяти является приоритетной задачей. По словам Министра, история и культура Приднестровья являются неотъемлемой частью мирового наследия и потому выступают мощным стимулом для развития контактов с международным сообществом.
За отчетный период было организовано проведение и информационное освещение трех художественных выставок в стенах внешнеполитического ведомства ПМР.
Стоит отметить также встречу Президента ПМР В.Н. Красносельского с коллективом внешнеполитического ведомства ПМР, состоявшуюся в формате прямого диалога главы государства с общественностью. Дипломаты обсудили с президентом как вопросы внешней политики, так и актуальные аспекты внутренней и социальной политики государства.
VI. Миротворчество и безопасность
На протяжении первого полугодия 2019 года посредством углублённого сотрудничества Министерства иностранных дел ПМР и руководящего органа миротворческой операции – Объединенной Контрольной Комиссии (ОКК) – осуществлялся регулярный мониторинг ситуации в Зоне безопасности (ЗБ), предпринимались оперативные меры по урегулированию возникающих между участниками миротворческого процесса противоречий и обеспечению стабильности и контролируемости обстановки в ЗБ.
Ситуация вокруг Совместной миротворческой операции (СМО) носит сложный характер по причине односторонних действий молдавской стороны, блокирующих полноценную работу составных компонентов миротворческой операции, а также регулярно инициируемых РМ негативных информационных кампаний. Указанные меры преследуют своей целью поэтапное разрушение формата миротворческой операции и ее механизмов с одновременным формированием устойчивого общественного, в том числе международного, мнения о неэффективности операции. Вместе с тем делегацией ПМР в ОКК во взаимодействии с МИД ПМР прилагаются согласованные усилия, нацеленные на сохранение и стабилизацию миротворческой конструкции, обеспечение функциональной работы миротворческого механизма.
В отчетный период обстановка в ЗБ оставалась управляемой и контролируемой. Объединенное военное командование (ОВК) при руководящей роли ОКК эффективно решало задачи по контролю ситуации в ЗБ силами военных наблюдателей трех сторон и Украины, а также включению информации в еженедельные доклады. Большинство еженедельных докладов ОВК за отчётный период были подписаны старшими воинскими начальниками трёх сторон и Украины и приняты к сведению Объединённой Контрольной Комиссией в рамках очередных заседаний. В плановом порядке решались организационные вопросы, в том числе по включению новых членов в делегации Российской Федерации и Республики Молдова, а также представителей Миссии ОБСЕ в Молдове. За отчётный период не было заблокировано ни одно из назначений в ОКК или военных представителей сторон.
За отчётный период, несмотря на периодически возникающие между сторонами противоречия относительно формирования повестки дня, все очередные заседания ОКК состоялись и завершились подписанием соответствующих Протоколов. Вместе с тем согласование повестки дня очередных заседаний, к сожалению, зачастую носит конфликтный характер, поскольку сопровождается требованиями делегации РМ о включении в неё в качестве проблемных тех вопросов, которые не относятся напрямую к компетенции ОКК и не оказывают негативного воздействия на ситуацию в ЗБ. Большинство положительных инициатив Приднестровской стороны, в том числе по упрощению и ускорению миграционных процедур на молдавско-приднестровской госгранице, негативно воспринимаются представителями Республики Молдова и становятся поводом для различного рода скандальных действий и провокационных выпадов. Тем не менее благодаря компромиссному и ответственному подходу всех делегаций в ОКК работа комиссии в отчётный период не сопровождалась необоснованными блокированиями.
В плановый ритм вошла деятельность рабочих групп ОКК по постам компетентных органов сторон и взаимодействию правоохранительных органов в ЗБ. В марте впервые за 7 лет состоялось подписание Протокола заседания рабочей группы по постам. В Протоколе содержатся адресованные ОВК вопросы рабочей группы относительно обстоятельств функционирования пограничного поста ПМР в районе населённого пункта Загорное Слободзейского района ПМР.
Республика Молдова продолжает подрывную деятельность по внесению разлада в работу ОВК, снижению функционала и роли военных наблюдателей в миротворческом процессе, наделению новым функционалом представителей Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК, а также по блокированию продвижения работы комиссии по текущим вопросам повестки дня.
В частности, молдавская сторона настаивает на разработке механизма т.н. «мониторинга» ЗБ (предположительно силами России, Украины и Миссии ОБСЕ), что может привести к утрате эксклюзивной компетенции военных наблюдателей и ОВК по контролю ситуации в ЗБ. В качестве ответного шага на данные неадекватные действия приднестровская сторона возобновила требования по эвакуации из района с повышенным режимом безопасности города Бендеры двух пенитенциарных учреждений Министерства юстиции РМ: ОЩ 29/8 и ОЩ 29/12. Особое внимание молдавская делегация в ОКК необоснованно уделяет деятельности приднестровских пограничников по охране государственной границы ПМР. Недовольство молдавской стороны имеет место несмотря на то, что правоохранительные органы ПМР в ЗБ не осуществляют каких-либо принудительных мер в отношении граждан РМ, отвечая лишь за поддержание правопорядка и законного пропускного режима.
В свою очередь, молдавская сторона в нарушение правоустанавливающих документов ОКК продолжала отказываться от подписания еженедельных докладов о ситуации в ЗБ, периодически блокировала выезд военных наблюдателей по запросу старшего воинского начальника от Приднестровья, а также плановое посещение ими стационарных таможенных, пограничных и миграционных постов Приднестровья и Молдовы в ЗБ.
В отчетный период внешнеполитическое ведомство Приднестровья продолжило работу, направленную на оказание политико-дипломатической поддержки миротворческой операции, включая содействие в общественно-экспертной, научной и информационной сферах. Тематика уникальной эффективности и легитимности миротворческой операции на Днестре, а также необходимости ее сохранения и организационной и политико-дипломатической поддержки систематически обсуждается руководством страны и МИД ПМР в рамках проводимых международных встреч, на основе разрабатываемых внешнеполитическим ведомством ПМР инициатив и предложений.
Министерство иностранных дел ПМР прилагает усилия по недопущению попыток политизации миротворческого процесса, инициирования вопросов т.н. «демилитаризации» и переноса проблематики операции по поддержанию мира на уровень переговорного формата «5+2». VII. Международно-правовое и межведомственно-правовое обеспечение
В рамках своей компетенции внешнеполитическое ведомство ПМР проводит работу, направленную на защиту прав, законных интересов граждан ПМР и иностранных граждан, а также оказание всесторонней помощи.
В частности, внешнеполитическое ведомство ПМР провело ряд консультаций граждан по вопросам международного права, приобретения гражданства иностранных государств, использования документов ПМР за рубежом.
Отдельным сегментом работы является разъяснение гражданам порядка истребования документов с территории иностранных государств, снятия запрета на въезд в РФ жителям Приднестровья, порядка въезда и правил пребывания иностранных граждан на территории Приднестровской Молдавской Республики.
По обращениям Министерства юстиции ПМР внешнеполитическое ведомство оказывает содействие в получении информации в рамках наследственных дел, которая позволяет реализовать комплекс прав жителей Приднестровья.
МИД ПМР регулярно проводит консультирование граждан по следующим вопросам:
- приобретение и отказ от гражданства ПМР;
- получение гражданства РФ;
- трудоустройство иностранных граждан в ПМР;
- порядок пересечения государственной границы ПМР;
- порядок въезда и пребывания на территории ПМР;
- деятельность Представительства ПМР в Москве;
- оформление виз;
- посещение Приднестровья с целью туризма.
Отдельное внимание уделялось организации консульской работы. В отчетный период в адрес МИД ПМР поступило 943 заявления от граждан и юридических лиц, из которых с просьбой о легализации доверенностей - 208, свидетельств - 651, заявлений - 99, согласий - 11, учредительных документов и доверенностей на право представления интересов компаний, выданных компетентными органами (их должностными лицами) иностранного государства - 47, выписок - 73, документов для действия за пределами ПМР - 8, документов иного характера - 53, особая отметка проставлена на 2 документах (всего 1153 документа). Отказано в легализации: один документ.
МИД ПМР регулярно оказывает содействие гражданам Приднестровья в возвращении в республику из России, Молдовы, Украины в отсутствие документов, удостоверяющих личность. В частности, из России в Приднестровье были возвращены 2 граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
В рамках взаимодействия с органами опеки и попечительства ПМР внешнеполитическим ведомством оказывается содействие в поисках родственников на территории РМ, в истребовании необходимых сведений и документов с молдавской стороны в отношении детей из 6 семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
По запросам органов внутренних дел ПМР во взаимодействии с консульскими учреждениями Украины и Беларуси в РМ оказано содействие в предоставлении информации о прописке-выписке, о снятии с регистрационного учета граждан на территории Украины, Беларуси, необходимой для документирования граждан.
Велась работа по подготовке по запросам российской стороны сведений о подтверждении факта выдачи водительских удостоверений на территории ПМР (в адрес МИД ПМР поступило 5 запросов в отношении 31 человека).
В отчетный период были направлены в адрес российской стороны запросы относительно предоставления информации в отношении 7 разыскиваемых граждан.
Внешнеполитическое ведомство оказало содействие в организации 7 посещений заключенных в пенитенциарных учреждениях представителями дипмиссий Посольства России в РМ, Украины в РМ, Венгрии и Турции в РМ, Миссии ОБСЕ.
Официальное Представительство Приднестровской Молдавской Республики в Москве активно проводит работу по консультированию проживающих в России граждан ПМР по различным вопросам.
К частым обращениям граждан в адрес Представительства относятся вопросы признания/непризнания приднестровских документов, вопросы исчисления стажа и назначения пенсий, обращения относительно документального подтверждения непринадлежности к гражданству Республики Молдова, оформления паспортов Российской Федерации лицами, пребывающими на территории России, замены заграничного паспорта гражданина РФ, защиты прав и законных интересов граждан ПМР и РФ, получения справки об отсутствии гражданства ПМР.
В отчетный период внешнеполитическое ведомство ПМР приняло участие в разработке проектов Соглашений и Договоров, среди которых стоит выделить следующие:
Проекты Соглашений в области образования: 1. Проект Договора о сотрудничестве между учреждениями образования «Минский государственный художественный колледж им. А.К. Глебова (г. Минск, Республика Беларусь) и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина (г. Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика)»;
2. Проект Соглашения между Приднестровским государственным университетом им. Т.Г. Шевченко и Карловым университетом города Праги в рамках программы «Erasmus+» на 2018-2020 годы.
Гуманитарные проекты: Проект Соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике и Благотворительным фондом «Детство детям». Проекты Соглашений между органами государственного управления: 1. Меморандум о взаимопонимании между городами Бендеры (Приднестровье) и Хайдунанаш (Венгрия).
В рамках внутригосударственного правового обеспечения деятельности МИД ПМР были согласованы 4 проекта нормативных правовых актов Президента ПМР, разработан 1 проект нормативного правового акта Президента ПМР, а также согласовано 20 проектов правовых актов Правительства ПМР.