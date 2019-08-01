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Владимира Волосникова наградили орденом

Владимира Волосникова наградили орденом

Накануне, Владимир Волосников отметил 70-летие. Указом Президента он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Юбиляра чествовали в Государственной администрации, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бедндеры.

Владимира Волосникова наградили орденом

Владимир Волосников - коренной бендерчанин, защитник Приднестровья. Активный и принципиальный, в 1989-м он стал одним из организаторов сопротивления молдавскому национализму, возглавил движение «Унитатя–Единство». В кровавом 92-м тоже был на передовой, командовал оперативной группой.

«Жизнь нужно прожить так, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы. И я это сделал так, как смог», - отметил юбиляр Владимир Волосников.

В этот день самые тёплые слова в честь юбиляра. Дисциплинированный и ответственный. Так о нём говорят коллеги и руководители города.

Владимира Волосникова наградили орденом

«Человек, который умеет правильно работать, правильно воспитывать своих детей… В тяжелое время для республики Вы встали на защиту города и республики, внесли свой вклад. И в настоящее время Вы продолжаете занимать активную гражданскую позицию, высказываете свое мнение на благо горожан», - отметил Роман Иванченко, глава Государственной администрации.

Владимира Волосникова наградили орденом

Руководство фирмой «Элкомсат» Владимир Волосников совмещает с общественной работой. Член Союза защитников Приднестровья г. Бендеры и ОСТК, несколько лет назад возглавил территориальное отделение Общеприднестровского народного форума в г. Бендеры. Указом Президента Владимира Волосникова наградили Орденом «За заслуги» II степени.

Владимира Волосникова наградили орденом

Лариса Тарабина, Бендерское телевидение
Фото: пресс-служба Государственной администрации

bendery-ga.org
  • Вчера, 14:18
  • DTV
  • Просмотров: 70
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