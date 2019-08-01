Накануне, Владимир Волосников отметил 70-летие. Указом Президента он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Юбиляра чествовали в Государственной администрации, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бедндеры.
Владимир Волосников - коренной бендерчанин, защитник Приднестровья. Активный и принципиальный, в 1989-м он стал одним из организаторов сопротивления молдавскому национализму, возглавил движение «Унитатя–Единство». В кровавом 92-м тоже был на передовой, командовал оперативной группой.
«Жизнь нужно прожить так, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы. И я это сделал так, как смог», - отметил юбиляр Владимир Волосников.
В этот день самые тёплые слова в честь юбиляра. Дисциплинированный и ответственный. Так о нём говорят коллеги и руководители города.
«Человек, который умеет правильно работать, правильно воспитывать своих детей… В тяжелое время для республики Вы встали на защиту города и республики, внесли свой вклад. И в настоящее время Вы продолжаете занимать активную гражданскую позицию, высказываете свое мнение на благо горожан», - отметил Роман Иванченко, глава Государственной администрации.
Руководство фирмой «Элкомсат» Владимир Волосников совмещает с общественной работой. Член Союза защитников Приднестровья г. Бендеры и ОСТК, несколько лет назад возглавил территориальное отделение Общеприднестровского народного форума в г. Бендеры. Указом Президента Владимира Волосникова наградили Орденом «За заслуги» II степени.