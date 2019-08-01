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Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом

Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом

Правительство Египта планирует превратить Шарм-эш-Шейх в экологически чистый город, сообщает АТОР со ссылкой на местные СМИ.

На эти цели ООН предоставила Египту грант в размере пяти миллионов долларов. В городе должны появиться производства по переработке отходов и мусора, технологии по повторному использованию воды и больше возобновляемых источников энергии. В том числе, подобные "зеленые" решения будут внедряться в крупных отельных комплексах, где проживают иностранцы.

Ограничения на использование пластика будут расширяться. Первыми использование пластиковых пакетов в провинции Южный Синай запретили власти курорта Дахаб, до конца года к нему присоединится и Шарм-эш-Шейх.

На втором этапе, который начнется осенью, под запрет попадет посуда из пластмассы. Такая "тара", включая одноразовые стаканчики и соломинки, должна быть изъята из оборота отелей.

Кроме того, под особый контроль власти возьмут природные заказники. В частности, национальный заповедник Рас-Абу-Галум рядом с городом Дахаб, знаменитый редкими растениями и животными, например, красной лисицей и нубийским горным козлом. Там находится Голубая Дыра (подводная вертикальная пещера, расположенная недалеко от Дахаба) - один из самых опасных и красивых рифов Красного моря.

По заявлению египетского правительства, посещение Рас-Абу-Галума будет строго контролироваться, чтобы не допустить в этом районе несанкционированных погружений, строительства и торговли.

ria.ru
  • Вчера, 14:38
  • DTV
  • Просмотров: 66
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