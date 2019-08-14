В селе Гармацкое Дубоссарского района состоялся праздник последнего снопа, посвященный окончанию жатвы. Главными участниками праздника стали комбайнеры, водители, механизаторы, рабочие, руководители и представители сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств района.
Открыл праздник начальник Дубоссарского управления сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Вячеслав Любинский. Обращаясь к труженикам и жителям села, он сказал: «Сегодня мы обмолачиваем последний сноп. Наш район закончил хлебную жатву. В этом году в Дубоссарском районе под урожай зерновых и зернобобовых культур первой группы было засеяно без малого 10 тысяч гектаров. Немало сюрпризов преподнесла погода на протяжении всего цикла сельскохозяйственных работ: от посева до уборки. Это и засушливая осень, холодная весна, повлиявшая на развитие озимых культур. Изреженность посевов была настолько сильной, что в конце марта землепользователи готовились списывать посевы и подсчитывать убытки. Но, как сказал один из землепользователей - «случилось чудо». Сама природа помогла Вашему труду. Землепользователи Дубоссарского района приготовили к печи первую часть свежего каравая, а это более 38 тысяч тонн продукции, произведенной Дубоссарскими хлеборобами», сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Вячеслав Любинский подчеркнул, что дубоссарские земледельцы традиционно демонстрируют хорошие показатели во всех ведущих отраслях сельского хозяйства. Во многом, по его мнению, это связано с внедрением новых технологий, использованием и внедрением новых сортов и сельскохозяйственных культур. Все достижения были бы невозможны без квалифицированных кадров, плодотворного и честного труда, высокого профессионализма и ответственности, преданного отношения к своему делу. Он сообщил, что в этом году производство зерна по сравнению с показателями прошлого года выросло на 10 тысяч тон.
Самый весомый вклад в Дубоссарский каравай внесли труженики ООО «Лендер Агроприм», обмолотив 40% всей посевной площади пшеницы района - 3160 гектаров. Предприятие намолотило более 12 тысяч 600 тонн зерна, а это 42 % Дубоссарского хлеба.
«В этом году ООО «Лендер Агроприм» вновь возобновило выращивание твердых сортов пшеницы, которые позволяют производить зерно с максимальной экономической эффективностью и с высокой урожайностью. Сорт твердой пшеницы «Гардемарин» показал урожайность 52 центнера с гектара, средняя урожайность пшеницы по предприятию составила почти 40 центнеров с гектара», отметил представитель Минсельхозприроды ПМР.
Далее в своем докладе Любинский остановился на достижениях хлеборобов ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов». В этом году они добились наивысших результатов по урожайности. Так, на площади 404 гектара ими было произведено почти 2 тысячи 690 тонн зерна, со средней урожайностью пшеницы 66,6 центнера с гектара. По мнению представителя министерства, такой показатель урожайности стал возможен благодаря «высочайшей культуре земледелия, которую обеспечивают квалифицированные работники предприятия, такие как: начальник Дубоссарского производства ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов» Татьяна Юрьевна Новак, комбайнеры - Анатолий Дмитриевич Стародуб, Игорь Иванович Плешко».
«В битве за урожай 2019 года ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов» впереди, но не намного отстали от передовиков и остальные хлеборобы Дубоссарского района. На высоком уровне завершили уборку труженики ООО «Раздолье». Данным предприятием произведено почти 937 тонн зерна, со средней урожайностью пшеницы 51,6 центнера с гектара. ООО "Раздолье" показывает замечательный результат не только в производстве зерновых, но и при внедрении, освоении новых культур. Плантации лаванды уже стали достопримечательностью Приднестровья. Сегодня ООО «Раздолье» является примером экономически эффективного сельскохозяйственного производства», - сообщил Любинский.
Весомый вклад в производство зерна Дубоссарского района внесли труженики и других предприятий.
Так, ООО «Рафлезия» и ООО «Сванис» получили 780 тонн зерна со средней урожайностью пшеницы 44 центнера с гектара. ООО «АгроСоюз» - почти 2016 тонн с урожайностью - 32 центнера с гектара. ООО «Эксим-агро плюс» - 1076 тонн, средняя урожайность - 40 центнеров с гектара. ООО «Сальнок» - 3373 тонн, урожайность - 51,23 центнера с гектара.
Особенностью посевной кампании под урожай 2019 года стало значительное увеличение посевных площадей зернобобовых культур. И если посевы гороха уже традиционны в Дубоссарском районе, то в этом году к ним добавились площади нута и чечевицы. Основным новатором внедрения новых культур в сельскохозяйственном производстве Дубоссарского района являются труженики ООО «Эксим-агро плюс».
«Сельскохозяйственные предприятия Дубоссарского района произвели 85 % от всего зерна, намолоченного в районе в результате уборочной страды. Крестьянские, фермерские хозяйства района также внесли свой вклад в общий районный каравай, а это - 4837 тонн зерна. Среди них: - КФХ «Бабко Петр Николаевич» - 141 тонна зерна с урожайностью 51 центнер с гектара; - КФХ «Бадрак Иван Владимирович» - 270 тонн зерна с урожайностью 45 центнеров с гектара; - КФХ «Деготь Александр Игоревич» - 290 тонн зерна с урожайностью 58 центнеров с гектара; - КФХ «Есипчук Анатолий Васильевич» - 220 тонн зерна с урожайностью 55 центнеров с гектара; - КФХ «Манойлов Василий Федорович» - 120 тонн зерна с урожайностью 48 центнеров с гектара; - КФХ «Наку Марина Александровна» - 103,5 тонны зерна с урожайностью 45 центнеров с гектара; - КФХ «Савин Андрей Ильич» - 103,5 тонны зерна с урожайностью 53 центнера с гектара.
Вячеслав Любинский поблагодарил хлеборобов за труд. Слова благодарности в адрес земледельцев прозвучали в этот день от помощника министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Федота Цыбульского, который вручил коллективам сельхозпредприятий и КФХ района, отличившимся в ходе жатвы работникам - Почетные грамоты министерства.
Поздравления в адрес главных участников праздника - хлеборобов прозвучали от заместителя главы района по социальным вопросам Наталии Кравец. Вместе с Председателем совета народных депутатов района Александром Коломыцевым она вручила благодарственные письма от Госадминистрации района. Всем награжденным были вручены караваи, испеченные из зерна урожая этого года.
Кульминаций торжественной части праздника - стал обмолот последнего снопа на комбайне советского образца и на современном комбайне. Свой вклад в создание праздничного настроения внес в этот день Дубоссарский духовой оркестр и его солисты.