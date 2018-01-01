С 1 сентября этого года чиновникам в Приднестровье запретят использовать служебный транспорт. Об этом председатель Правительства заявил на рабочем совещании с вице-премьерами.
«Вы знаете, что машин в республике много. Я изучал практику других стран, субъектов Российской Федерации, Казахстана, и я вижу, что так не везде. В некоторых странах государство подходит поскромнее к вопросу, связанному со служебным транспортом. Поэтому я предлагаю с 1 сентября этого года ввести первое ограничение на использование чиновниками служебного транспорта», - цитирует Александра Мартынова пресс-служба Правительства. Речь идёт о том, чтобы с 1 сентября поездки на работу и с работы осуществлялись всеми чиновниками либо на общественном транспорте, либо с использованием личного авто.
По словам премьер-министра, сам он уже несколько недель пользуется только своим автомобилем.
«Не испытываю никакого дискомфорта в этом плане. Предлагаю сделать это и вам, и всем, кто обладает служебными автомобилями в системе исполнительных органов власти, подчинённых Правительству», - заключил Александр Мартынов.