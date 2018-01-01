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Всем на общественный транспорт или личное авто

Всем на общественный транспорт или личное авто

С 1 сентября этого года чиновникам в Приднестровье запретят использовать служебный транспорт. Об этом председатель Правительства заявил на рабочем совещании с вице-премьерами.

«Вы знаете, что машин в республике много. Я изучал практику других стран, субъектов Российской Федерации, Казахстана, и я вижу, что так не везде. В некоторых странах государство подходит поскромнее к вопросу, связанному со служебным транспортом. Поэтому я предлагаю с 1 сентября этого года ввести первое ограничение на использование чиновниками служебного транспорта», - цитирует Александра Мартынова пресс-служба Правительства.
Речь идёт о том, чтобы с 1 сентября поездки на работу и с работы осуществлялись всеми чиновниками либо на общественном транспорте, либо с использованием личного авто.

По словам премьер-министра, сам он уже несколько недель пользуется только своим автомобилем.

«Не испытываю никакого дискомфорта в этом плане. Предлагаю сделать это и вам, и всем, кто обладает служебными автомобилями в системе исполнительных органов власти, подчинённых Правительству», - заключил Александр Мартынов.

gov-pmr.org
  • Сегодня, 18:23
  • DTV
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