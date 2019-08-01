Председатель Правительства Александр Мартынов предлагает сократить расходы на госохрану. Об этом он сообщил на совещании со своими заместителями, передаёт пресс-служба Правительства.
По словам премьер-министра, на государственную службу охраны ежегодно тратится около 26 млн рублей, передает информагенство Новости Приднестровья.
«Расходы очень большие. Я считаю, что в этом плане мы тоже смогли бы определённые средства сэкономить. В этом случае я так же начинаю с себя: уже две недели как я отказался от услуг государственной охраны», - завил Александр Мартынов.
В связи с этим вице-премьеру Станиславу Касапу поручено подготовить соответствующий законопроект о внесении изменений в Закон «О государственной охране» о том, что председатель Правительства освобождается от госохраны.
«Параллельно с этим поручение Министерству финансов подготовить изменения в Закон ПМР «О бюджете», и около 15% от суммы 26 млн мы могли бы сэкономить. Это 4 млн рублей – сумма сопоставима с той, что мы планируем в год тратить на субсидии молодым семьям в части приобретения жилья», - подчеркнул премьер-министр.
«Два с половиной года работаю председателем Правительства, общаюсь с людьми, никаких угроз в плане своей безопасности не ощущаю. Считаю, что эти расходы излишни, их можно перенаправить на другие социальные цели в рамках бюджетной политики», - добавил он.
Эти предложения планируют обсудить на очередном заседании Правительства, после чего инициатива поступит на рассмотрение депутатского корпуса.
«Если есть такие предложения, где мы можем сэкономить, где мы можем двинуться вперёд в плане экономии бюджетных средств, пусть даже и где-то с ущербом для своего комфорта, это надо делать, потому что масштаб проблем в республике очень велик», - считает глава Правительства.