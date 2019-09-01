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«Внимание: дети!»

«Внимание: дети!»

В Приднестровье с 3 по 13 сентября пройдёт декада безопасности движения «Внимание: дети!». Её проведение связано с началом учебного года, когда на дорогах резко увеличивается число пешеходов, большинство из которых – дети. Цель профилактических мероприятий – снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, улучшить адаптацию детей и подростков к транспортной среде после летних каникул.

На дорогах республики будет установлен особый режим движения. Вблизи школ и дошкольных учреждений будут выставлены посты Госавтоинспекции. Помощь инспекторам ДПС в обеспечении безопасности дорожного движения юных граждан окажут активисты из школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД). Вместе с сотрудниками ГАИ юидовцы будут дежурить на улицах, объясняя подросткам необходимость обязательного соблюдения Правил дорожного движения. Инспекторы ДПС посетят школы и детские дошкольные учреждения, проведут разъяснительные беседы по правилам перехода проезжей части и основам безопасности на дорогах.

Во время декады водителям на территории всей республики следует:

– в дневное время суток двигаться с включённым ближним светом фар;
– помнить, что в соответствии с ПДД водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу;
– вблизи учебных заведений быть предельно сосредоточенными, на дорогу могут неожиданно выбежать дети;
– обращать внимание на пешеходов, двигающихся рядом с проезжей частью.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям школьников младших классов перед началом учебного года пройти вместе с ребёнком от дома до учебного заведения и выбрать самый безопасный путь. Покажите маленькому пешеходу участки дороги, где ему стоит быть особенно внимательным и осторожным.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
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