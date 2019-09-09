Украинский рынок топлива снова начало «качать». Связано это с ухудшением поставок топлива на нефтебазы страны, из-за чего некоторые АЗС остались без горючего.
С 1 августа Украина отказалась от импорта нефтепродуктов через трубопроводный транспорт, в следствие чего возникла нагрузка на порты и железную дорогу. Укрзализниця и таможня не справляются с резко увеличившимся потоком грузов. Это и стало причиной возникновения дефицита топлива. В связи со сложившейся ситуацией на рынке нефтепродуктов было проведено экстренное заседание оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины, сообщает Авто Информатор со ссылкой на Oilpoint.
«Ряд ж/д станций оказались парализованы. Простои на станции Дарница достигают 20 дней. Состав Кременчуг-Киев вместо 7-ми дней идет 20-30 дней, не говоря уже о других отправителях, той же Белоруси», — рассказали участники заседания.
Также сложная ситуация на станции Коростень и для ее решения необходимо увеличить штат сотрудников таможни, которые ускорят оформление проходящих грузов.
По словам участников заседания, данный вопрос держится по контролем и в ближайшее время он будет решен. Уже сейчас ситуация начинает стабилизироваться и очереди на станциях сокращаются.