Президент Республики Молдова Игорь Додон в эфире специального выпуска программы «Механизм действия» на телеканале НТВ Молдова подробно рассказал о возможных сценариях развития «газовой проблемы» в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
«Самый непростой сценарий для Молдовы – если не будет транзита газа через Украину. Если Россия и Украина не договорятся, то у нас будет патовая ситуация. Потому что альтернативный газопровод, о котором так много говорило прошлое правительство, а я говорил, что его правильно надо строить – это Яссы-Унгены-Кишинев, - он не достроен. И непонятно, как так двигается, потому что деньги дали, и внешние партнеры деньги дали… Там есть проблемы», - отметил Игорь Додон, передает a-tv.md.
Президент пояснил, что поставлять российский газ для Молдовы и балканских стран через турецкий поток на данном этапе невозможно, в связи с отсутствием газопровода как такового на некоторых участках Болгарии. А для налаживания поставок российского газа таким способом необходимы большие инвестиции.
«Мы в такую ситуацию попали в 2009-м году. Тогда была так называемая «газовая война» между Украиной и Россией, когда вечером 31 декабря нам сказали, что перекрывают. Мы газ не получали. Частично договорились с Украиной, и они нам какие-то объемы давали, чтобы мы держали Кишинев и север страны. До юга этот газ не доходил. Был очень тяжелый период. Я тогда был вице-премьером и вместе с Гречаной премьером мы эту проблему тогда отстояли и решили», - отметил глава государства.
По словам Додона, в нынешней ситуации эта проблема может повториться.
«Это означает, что если через Украину они не договорятся по транзиту, газ не пойдет. Русские его могут поставлять через север в Европу, т.к. есть «Северный поток-1», уже достраивается «Северный поток-2», есть «Турецкий поток», и вот те объемы, которые нужны Молдове – для правого берега это полтора миллиарда кубов газа, для левого тоже примерно столько же. Если не будет транзита, мы остаемся без газа и без электроэнергии, потому что электроэнергию мы покупаем в Кучурганах (80-85%). Если не будет газа и на Украине, то и там не будет газа, чтобы мы могли оттуда купить! Покупать в Румынии электроэнергию или газ мы не можем, потому что у нас инфраструктуры нет. Вот в такую ситуацию мы можем попасть 1 января», - пояснил молдавский лидер, подчеркнув, что в настоящее время эти вопросы являются первостепенной важности.
Президент также отметил, что его хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, а также прошлый опыт решения аналогичной проблемы, позволили главе государства взять на себя обязательства и заняться решением данной проблемы.
«Поговорил в Москве, в Брюсселе, и у нас есть три возможных сценария, если не будет транзита через Украину. Первый сценарий: российский газ по югу, через турецкий поток, по дну Черного моря он доходит до Турции, дальше через Болгарию и Румынию, и попадает по той же трубе, по которой мы получаем сейчас из России, перекрывая ее со стороны Украины. Тот самый реверс», - отметил Игорь Додон.
О капиталовложениях, необходимых для реализации этого сценария глава государства говорил на встрече в Брюсселе с еврокомиссаром. Додон отметил, что недостающую часть газопровода в Болгарии можно будет построить в течение нескольких недель, а Румынии выделить необходимые средства.
«Второй вариант: купить какой-то газ сейчас в России или Европе, договориться с Украиной о хранилище, закачать его туда на месяц-полтора или два, и оттуда им пользоваться. Но для этого нужны большие деньги – около 100 миллионов евро», - сказал президент.
Глава государства назвал этот сценарий теоретическим, так как для этого необходимы средства, которых у Молдовы нет, а, во-вторых, нет уверенности в действиях украинской стороны в случае, если энергетический кризис коснется и восточных соседей Молдовы. При этом возникнет еще одна проблема. Так как этот газ напрямую будет идти через северные районы Молдовы, то только эта часть страны и частично Кишинев будут им обеспечены. На юге данная проблема станет остро.
«Есть и третий момент. Купить тот же российский газ, договориться с Газпромом, чтобы они отдали его Румынии по «Cеверному потоку», но чтобы румыны нам его отдали. Но, опять же, технологически нужны инвестиции. Вот этими вопросами нужно заниматься каждый день!
У меня есть уверенность на сегодняшний день, что транзит через Украину, скорее всего, будет. Вероятность очень высока. Но если этого не будет, то мы проработаем один из этих сценариев и не дадим нашим гражданам замерзнуть зимой!» - заверил глава государства.