Учитывая периодичность землетрясений в зоне Вранча, мощное землетрясение может произойти в 2040-2041гг. или 2077-2078 гг.
Об этом написал в одном из сообщений в социальных сетях советник президента Корнелиу Попович, цитирующий знаменитого сейсмолога, почетного директора Национального института исследования развития земли Георге Мэрмуряну, передает point.md со ссылкой на noi.md Георге Мэрмуряну оценивает, что следующее масштабное землетрясение во Вранче будет мощнее, чем толчки, произошедшие в 1977 году, его сила составит около 8 баллов по шкале Рихтера и оно затронет всю Европу.
«В ходе диалога я попросил его высказать свое мнение о землетрясении, произошедшем в начале сентября, которое ощущалось и в Республике Молдова. По словам профессора, это землетрясение было обычным, и у нас нет причины беспокоиться. Тем не менее, он отметил, что толчки в зоне Вранча происходят с определенной периодичностью. Например, землетрясения, подобные тому, что произошло в 1977 году, могут происходить раз в 36-37 лет, а толчки, как в 1802 или 1940, происходят раз в 64 или 102 года.
Последние являются очень мощными и несут за собой огромные разрушения. Хотя землетрясения нельзя спрогнозировать, расчеты, произведенные после анализа данных за последние 30 лет, показывают, что следующее масштабное землетрясение во Вранче будет мощнее, чем в 1977, его магнитуда составит около 8 баллов по шкале Рихтера и оно затронет всю Европу.
Предположительно, учитывая периодичность землетрясений, оно может состояться в 2040-2041 или 2077-2078 гг.», - сказал Попович.
Следует отметить, что новое землетрясение силой 3,8 баллов по шкале Рихтера произошло сегодня в 8:30 в сейсмической зоне Вранча. 3 сентября в зоне Вранча произошло самое сильное землетрясение в этом году магнитудой 4,5 баллов, которое также ощущалось и в Кишиневе.
Ранее noi.md сообщало, что Молдова должна быть готова к землетрясениям более 7 баллов по шкале Рихтера и должна принять меры для предотвращения возможных потерь, предупреждают сейсмологи, собравшиеся в Международной сейсмологической школе, которая проходит 9-13 сентября в Кишиневе.
Около 100 специалистов из разных стран принимают участие в этом мероприятии, организованном в Академии наук.
В этом году Международная сейсмологическая школа организована в Республике Молдова, так как наша страна находится в сейсмологически активном регионе.
Землетрясения, которые периодически происходят в зоне Вранча в Румынии и ощущаются в Республике Молдова, имеют нормальную периодичность, однако мы должны быть готовы к землетрясению, сила которого превысит 7 баллов по шкале Рихтера, утверждает Богдан Греку, геофизик из Института физики земли (Румыния).
«С моей точки зрения, нынешняя ситуация нормальная, не происходит ничего необычного. В Вранче регулярно происходят небольшие землетрясения. Но ожидаются и сильные землетрясения. Никто не может сделать прогноз. Тем не менее, мы можем быть уверены, что в будущем произойдут землетрясения силой более 7 баллов, которые затронут важные районы в Румынии, Болгарии и Республике Молдова, как это было в 1986 году, что довольно сильно сказалось на Кишиневе», – заявил Богдан Греку.
В Республике Молдова необходимы периодические действия антисейсмического характера, чтобы в случае сильных землетрясений, которые можно предвидеть в этом районе, предотвратить, насколько возможно, больший ущерб.
Руководитель Единого федерального центра геофизической службы Российской академии наук, академик Алексей Маловичко рекомендует, помимо мероприятий по испытанию и консолидации конструкций, увеличить количество измерительных станций, чтобы более точно определить уровень сейсмической опасности.
«В Соединенных Штатах Америки, в Калифорнии, а у них нередки землетрясения магнитудой 6-7 баллов, около 40 лет назад начали всерьез заниматься консолидацией зданий, которые вызывали сомнения. Они были просто снесены, и вместо них были построены сейсмологически более безопасные здания. Там в июле произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, и где-то треснул асфальт, местами лопнула газовая труба, но не было крупных потерь или человеческих жертв», – отметил Алексей Маловичко.
По данным сейсмологов, землетрясения силой более 7 баллов по шкале Рихтера произошли в сейсмической зоне, в которой находится Республика Молдова, в 1940, 1976, 1986 годах, а в 1990 году произошло два землетрясения магнитудой 6,9 и 6,4 балла.