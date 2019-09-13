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В Европе задумались о создании новой валюты

В Европе задумались о создании новой валюты

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр призвал выработать общий для ЕС свод правил, которые регулируют обращение криптовалют, а также создать свою цифровую валюту. Об этом сообщает Reuters.

Каких-нибудь подробностей о создании криптовалюты ЕС Ле Мэр не привел. На встрече с европейскими коллегами в Хельсинки он вновь подчеркнул, что странам Евросоюза следует отказаться от регулирования криптовалют на национальном уровне, а также выступил против присутствия Libra, цифровой валюты от Facebook, в Европе, передает point.md со ссылкой на lenta.ru

Министр подчеркнул, что Libra может использоваться для незаконных операций, угрожает финансовой системе и суверенитету стран, в которых она будет использоваться.

Ранее о планах создать собственную цифровую криптовалюту после запрета всех существующих заявили в Китае. В Нацбанке рассказали, что разрабатываемая цифровая валюта заменит наличные и другие криптовалюты, а также поможет хождению юаня в мире.

Facebook объявил о начале тестирования собственной глобальной цифровой валюты Libra в июне этого года. Соцсеть оценила потенциальную клиентскую базу Libra в 1,7 миллиарда человек. В следующие месяцы против нее выступили власти ряда стран, в том числе США и России.

point.md
  • Вчера, 14:04
  • DTV
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