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На Украине законодательно закрепят минимальную скорость интернета

На Украине законодательно закрепят минимальную скорость интернета

Правительство Украины планирует на законодательном уровне закрепить минимальную скорость интернета в стране, заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в субботу во время ежегодного форума YES в Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о программе "Государство в смартфоне". Федоров позже заявил, что 90% государственных услуг перевести в режим онлайн в стране планируют до 2024 года. По данным пресс-службы президента, Еврокомиссия может выделить 25 миллионов евро на развитие украинской цифровой экономики, передает ria.ru.

"Мы хотим закрепить на уровне закона минимальную скорость интернета, которая у нас будет", - сказал Федоров.
При этом он отметил, что на сегодня никто не понимает, насколько страна покрыта интернетом. Федоров добавил, что это планируется исправить в ближайшие несколько месяцев.

"Наша цель за ближайшие три года - сделать так, чтобы 100% социальной инфраструктуры и 100% населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету",- сказал он, отметив, что после внедрения 3G и 4G во всех регионах Украины, можно будет говорить о технологии 5G.

Ранее новый кабмин Украины переименовал четыре министерства и создал два новых. В частности, кабмин создал министерство цифровой трансформации, реорганизовав государственное агентство по вопросам электронного управления.

ria.ru
  • Сегодня, 12:09
  • DTV
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