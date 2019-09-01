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В МИД ПМР прошла встреча Министра иностранных дел ПМР с приднестровскими журналистами

В МИД ПМР прошла встреча Министра иностранных дел ПМР с приднестровскими журналистами

В МИД ПМР прошла встреча Министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с приднестровскими журналистами. Сотрудники и руководители редакций средств массовой информации Приднестровья в ходе неформального общения обсудили с главой приднестровской дипломатии актуальные события на внешнеполитическом треке.

Как передает пресс-служба МИД ПМР, в рамках встречи участники диалога затронули аспекты переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова с акцентом на перспективах проведения официальных встреч в рамках формата «Постоянного совещания…», а также на уровне высшего руководства сторон. Наряду с этим журналистов интересовал ход реализации существующих договоренностей переговорного процесса, а также причины возникновения в недавнем времени ряда новых проблем в отношениях Приднестровья и Молдовы. Особое внимание в этой связи собеседники уделили проблеме закрытия в РМ корреспондентских счетов приднестровских экономических агентов.

Комментируя текущие процессы в диалоге с молдавской стороной, Виталий Игнатьев подчеркнул, что ситуация на различных направлениях переговоров постоянно изменяется. По мнению Министра, представителям РМ сложно отказаться от устаревшей тактики «выкручивания рук» приднестровской стороне, однако позитивные изменения все же происходят. По словам главы внешнеполитического ведомства, таковым можно считать официально подтвержденную готовность Кишинева не препятствовать свободе передвижения всех без исключения должностных лиц Приднестровья и не допускать в их отношении дискриминационных шагов. Виталий Игнатьев подчеркнул в этой связи, что данная позиция молдавской стороны зафиксирована посредниками в переговорном процессе, что является необходимым основанием для исполнения заявленных Молдовой обязательств.

Отдельно в ходе беседы журналисты обсудили с главой МИД ПМР двусторонние российско-приднестровские отношения. Виталий Игнатьев подчеркнул, что в настоящее время на различных уровнях взаимодействия с Российской Федерацией прорабатывается целый ряд совместных инициатив и проектов, нацеленных на повышение благосостояния российских граждан и соотечественников, проживающих в Приднестровье.

mid.gospmr.org
  • Вчера, 22:33
  • DTV
  • Просмотров: 14
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