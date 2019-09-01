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Генеральный секретарь ОБСЕ приветствует прогресс в процессе урегулирования и обязуется оказать поддержку в вывозе боеприпасов из Колбасны

Генеральный секретарь ОБСЕ приветствует прогресс в процессе урегулирования и обязуется оказать поддержку в вывозе боеприпасов из Колбасны

Прогресс, достигнутый Кишиневом и Тирасполем в процессе приднестровского урегулирования, приносит позитивные изменения местным жителям и является хорошим примером разрешения конфликта для всего региона, заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ходе своего трехдневного визита в Республику Молдова, сообщается в пресс-релизе ОБСЕ.

Во время своей первой поездки в Молдову в качестве генерального секретаря ОБСЕ Томас Гремингер встретился в Кишиневе с президентом Молдовы Игорем Додоном, спикером парламента Зинаидой Гречаной, вице премьер-министром по реинтеграции и политическим представителем в переговорном процессе Василием Шовой, государственным секретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции Татьяной Молчан, министром обороны Павлом Войку, а также с Башканом Гагаузии Ириной Влах. В Тирасполе Гремингер встретился с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.

Генеральный секретарь вновь подтвердил полную поддержку ОБСЕ в достижении урегулирования приднестровской проблемы на основе суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова c предоставлением особого статуса Приднестровью. «Я приветствую политическую волю и приверженность Кишинева и Тирасполя работе в духе укрепления доверия для выполнения договоренностей, содержащихся в пакете «Берлин-плюс», и других соглашений», - сказал Гремингер. «Я уверен, что в ходе предстоящей встречи в формате «5+2», организуемой словацким председательством в Братиславе, и планируемой конференции в Баварии, стороны укрепят достигнутый прогресс и выработают новые договоренности в интересах населения на обоих берегах. Миссия ОБСЕ в Молдове будет продолжать тесно сотрудничать с обеими сторонами для содействия диалогу и доверию в процессе урегулирования».

Гремингер назвал многообещающим возобновление военного диалога между Республикой Молдова и Российской Федерацией о вывозе боеприпасов и вооружения из склада в Колбасне. «ОБСЕ уполномочена обеспечивать прозрачность этого процесса и координировать финансовую и техническую помощь, предоставляемую для этой цели», - сказал генеральный секретарь. «При необходимости ОБСЕ готова привлечь международных независимых экспертов для проверки состояния боеприпасов в Колбасне».

В ходе встреч с высокопоставленными должностными лицами в Кишиневе, Гремингер также высоко оценил приверженность молдавского правительства и парламента реализации активной программы реформ по борьбе с коррупцией и укреплению независимости судебных органов. «Институты Организации полностью готовы поддержать осуществление этих амбициозных реформ, которые помогут Молдове соответствовать обязательствам в рамках ОБСЕ».

В этом контексте Генеральный секретарь подчеркнул, что транспарентное проведение местных выборов 20 октября будет иметь большое значение для дальнейшего развития демократии и верховенства закона в Молдове.

Генеральный секретарь также приветствовал усилия страны по продвижению прав национальных меньшинств и развитию автономии в Гагаузии, что в свою очередь создает благоприятные условия для процесса приднестровского урегулирования.

Чтобы посетить левый берег реки Днестр, генеральный секретарь совершил поездку по мосту Гура-Быкулуй-Бычок. Мост был вновь открыт в 2017 году в рамках процесса урегулирования после того, как был закрыт для дорожного движения в результате конфликта 1992 года. Недавно Миссия ОБСЕ заказала техническую оценку моста, которая позволит увеличить пропускную способность этого важного транспортного коридора с Востока на Запад, который также связывает Молдову с Одессой, основной торговой точкой в регионе.

В ходе визита Гремингер встретился с представителями посредников и наблюдателей, участвующих в процессе приднестровского урегулирования, с представителями международного сообщества и гражданского общества страны, а также с сотрудниками Миссии ОБСЕ в Молдове.

Авторство фотографий: ОБСЕ/Игорь Скимбэтор
osce.org
  • Сегодня, 09:29
  • DTV
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