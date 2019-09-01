В данный момент Россия предпочитает не обсуждать ситуацию с приднестровским урегулированием.
Об этом сообщил вице-премьер РФ, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак в ходе второго Молдавско-российского экономического форума, передает point.md.
"Приднестровский конфликт, безусловно, требует урегулирования. Россия когда-то активно участвовала в этом процессе.
Мы исходим из того, что в настоящее время в нынешних условиях хрупкого оптимизма, как сказал Игорь Николаевич, эту тему поднимать не надо. Она деликатная и непростая. Мы не инициируем и не обсуждаем ее.
Формат 5+2 работает, он малыми шагами решает взаимные проблемы жителей обоих берегов Днестра. Сейчас этого достаточно, эта тема должна созреть. Если встанет вопрос, жители Приднестровья, Молдовы, власти, обратятся с конкретными предложением, оказать помощь с теми же посредническими услугами - мы окажем. Но сегодня мы эту тему не затрагиваем, ради того, чтобы сохранить этот хрупкий мир, хрупкую коалицию, которая сегодня имеется в Республике Молдова. Это важнее", - подытожил Козак.