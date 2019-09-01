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Зеленский назвал препятствия для развития Украины

Зеленский назвал препятствия для развития Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что достижению Украиной целей устойчивого развития мешают сопротивление реформам внутри страны и война из-за внешней агрессии со стороны России.

Об этом он сказал во время участия в Диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает korrespondent.net

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и ощущения безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, когда аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека", - подчеркнул президент.

Зеленский заверил, что Украина привержена своим обязательствам по целям устойчивого развития, для их достижения созданы национальные стратегические рамки, функционирует механизм их внедрения и мониторинга этого процесса.

"Нашими задачами являются существенный рост экономики для преодоления бедности и повышения занятости населения, действенная реформа правоохранительных и судебных органов, завершение реформы децентрализации", - сказал украинский лидер.

По его словам, показатели Украины могут и должны быть значительно лучше, ведь страна выбрала правильный путь развития, и теперь пришло время двигаться по нему быстрее и увереннее.

"На этом пути сегодня два барьера. Первый – это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины", - заявил Зеленский.

Президент верит, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем Украина сможет добиться возвращения своих территорий, прекращения войны и господства мира.

korrespondent.net
  • Сегодня, 08:57
  • DTV
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